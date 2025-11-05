📹 Ronaldo “sabia” que seria primeiro futebolista bilionário: “Quando se atinge um certo nível, o dinheiro deixa de importar”

Três anos depois da última vez que se tinham sentado frente a frente para uma entrevista, na qual Cristiano Ronaldo criticou o Manchester United, clube onde jogava na altura, o português voltou a responder às perguntas do jornalista britânico Piers Morgan.

No que diz ser a sua “entrevista mais pessoal”, Ronaldo aborda temas que vão desde a equipa inglesa por onde passou duas vezes e o seu atual treinador — o português Ruben Amorim –, à sua cada vez mais próxima retirada dos relvados, passando pelo casamento com Georgina Rodriguez e até sobre a entrada no clube dos desportistas bilionários.

A conversa de quase 40 minutos foi gravada há algumas semanas, mas a tempo de Cristiano Ronaldo, que atualmente veste as cores do clube saudita Al Nassr, abordar o facto de se tornado no primeiro futebolista bilionário, de acordo com a Bloomberg, que avaliou a fortuna do madeirense em 1,4 mil milhões de dólares.

“Fui eu que te contei, porque te enviei uma mensagem a perguntar: ‘Já viste isto?'”, diz Piers Morgan. Ronaldo responde, rindo, que já era bilionário: “Era o meu objetivo atingir esse número. Não sou obcecado com dinheiro. Quando se atinge um certo nível, o dinheiro deixa de importar, mas é sempre bom ter mais.”

“Os números não mentem. Se vês tantos recordes no futebol — ‘Cristiano está no topo da lista, é mais um recorde’ –, isso não me surpreende, porque eu conhecia o meu potencial no futebol e fora do futebol. Eu sabia que iria atingir esse número, por várias razões“, acrescentou.

O jogador português contou ainda que já perdeu a conta a quantos carros tem e que a sua compra mais excessiva foi um avião. “Não sou uma pessoa normal, não consigo estar em aeroportos”, disse.

Sobre o momento em que irá pendurar as chuteiras, Ronaldo assume estar para “breve”. “Mas estarei preparado. Vai ser duro e difícil, claro. Provavelmente vou chorar, sim. Vai ser muito difícil, mas Piers, eu preparei-me para o meu futuro desde os 25 ou 26 anos. Nada se compara à adrenalina que sentimos ao marcar um golo. Mas tudo tem um começo e um fim, por isso estarei preparado”, explicou.

Confessando a vontade de “ser mais uma pessoa de família, mais presente”, o internacional português afirma que terá “mais tempo” para si e para criar os filhos quando se “reformar” do futebol.