Seedsight capta 1,78 milhões de euros para combater desperdício agroalimentar

A Seedsight fechou uma ronda de 1,78 milhões de euros para desenvolvimento comercial e operacional da sua tecnologia, direcionada ao combate do desperdício na indústria agroalimentar.

“Este investimento é um forte reconhecimento da nossa visão central: transformar toda a cadeia de valor dos cereais,” afirma Joana Paiva. “Vamos acelerar significativamente a digitalização da avaliação da qualidade dos grãos, capacitando todos os parceiros, desde agricultores a processadores de alimentos, a tomar decisões mais rápidas e orientadas por dados que reduzem o desperdício alimentar”, acrescenta o CEO da Seedsight, citado em comunicado.

A deeptech, incubada na Uptec, pretende formar mais de 100 agricultores, “através de uma rede de cooperativas e produtores-chave, em ferramentas digitais, avaliação de qualidade e otimização comercial nos próximos três anos”.

Spinoff do INESC TEC, a Seedsight criou online uma biblioteca com as “assinaturas digitais de vários tipos de sementes e grãos de cereais, validadas através de análises biomoleculares e biofísicas de baixo custo e em larga escala”. Baseada em sensores óticos e IA, essa plataforma permite aos agricultores, cooperativas e moagens, por exemplo, “otimizar a identificação das melhores espécies, origens e fornecedores de sementes e grãos aos preços mais competitivos, evitando o desperdício agroalimentar”.

Quanto aos comerciantes e as empresas de moagem, este “podem vir a beneficiar de uma verificação fiável a 10% dos custos tradicionais”.

Com esta ronda — liderada pela 3xP Global, com o acompanhamento dos atuais investidores Techstars e HBG Ventures GmbH, e com entrada do novo investidor Generation-Re Syndicate –, a deeptech pretende fazer o desenvolvimento comercial e operacional da sua tecnologia. Com este capital, eleva-se para 2,78 milhões o investimento já captado.

Este ano, a Seedsight foi selecionada como uma das 12 finalistas do Prémio Innovation Radar 2025, naa categoria Smart Hardware & Robotics.