Solutions360 da MDS alia-se à Advanced Way para inovação

A Solutions360, empresa dedicada a serviços e tecnologia pertencente ao grupo de corretagem MDS, aliou-se à Advanced Way, uma empresa de consultoria de Gestão e Projetos de Investimento, numa parceria que quer “promover o crescimento e a eficiência das empresas com estratégias de inovação integradas”, anunciou a MDS em comunicado esta quarta-feira.

Esta parceria quer aliar o “conhecimento da Solutions360 na compreensão da jornada do cliente, análise de processos, gestão de projetos e desenvolvimento tecnológico”, com a “abordagem integrada e multidisciplinar da Advanced Way no desenho e implementação de estratégias de inovação, identificação e execução de projetos de investimento e desenvolvimento de programas de formação à medida”, sublinharam.

Para o CEO da Solutions360, João Vieira, “num cenário de constante transformação, as empresas precisam de parceiros que as ajudem a antecipar desafios e que ofereçam respostas completas e ágeis. Com esta parceria com a Advanced Way, unimos competências para compreender os desafios de cada empresa e disponibilizar soluções que geram impacto no negócio”, explicou.

Já para Elsa Duarte, Co-fundadora da Advanced Way, “ao aliarmo-nos à Solutions360, reforçamos a nossa capacidade de escalar soluções personalizadas de elevada qualidade, mantendo a proximidade ao cliente que sempre nos distinguiu. Esta parceria consolida a nossa aposta numa consultoria transformadora, com impacto real no crescimento das organizações.”

O Grupo MDS é uma multinacional de corretagem de seguros e resseguros, onde a Solutions360 está inserida, – sendo atualmente a maior corretora de seguros em Portugal de acordo com o ranking criado pelo ECOseguros . Já a Advanced Way é uma consultora especializada em projetos de investimento, sustentabilidade, energia e engenharia, gestão de projetos cofinanciados, formação profissional e soluções de desenvolvimento organizacional.