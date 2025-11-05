Taxa de desemprego volta a baixar e cai para 5,8% no terceiro trimestre

O desemprego em Portugal voltou a baixar no terceiro trimestre. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa fixou-se em 5,8% entre julho e setembro, valor inferior em 0,1 pontos percentuais em relação aos três meses anteriores e em 0,3 pontos percentuais face ao período homólogo.

População desempregada e taxa de desemprego

No total, havia 326,6 mil pessoas desempregadas em Portugal no terceiro trimestre, o que representa uma diminuição de 0,9% (2,9 mil) comparativamente ao segundo trimestre e uma queda de 2,4% (8,1 mil) em relação há um ano, detalha o gabinete estatístico.

Entre os jovens (16 a 24 anos), a taxa de desemprego foi estimada em 18,8%, mais 0,7 pontos percentuais face ao trimestre anterior, mas menos 9 décimas em comparação ao homólogo.

Por outro lado, verificou-se um crescimento da população empregada, tanto na variação em cadeia como na homóloga, rondando agora 5,3 milhões de pessoas, o valor mais elevado da série iniciada em 2011. Trata-se de um salto de 1,6% (83,8 mil) face ao período de abril a junho e de 3,7% (191,2 mil) em comparação com o terceiro trimestre de 2024.

População empregada e taxa de emprego

A taxa de emprego do terceiro trimestre situou-se, assim, nos 57,8%, tendo aumentado 0,7 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e 1,2 pontos percentuais relativamente ao trimestre homólogo.

O INE destaca que a proporção da população empregada em teletrabalho — isto é, “que trabalhou a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação” –, foi de 19,4% (1.036,4 mil pessoas), o que corresponde a um recuo de 1,5 pontos percentuais face ao segundo trimestre e a uma subida de duas décimas comparativamente a igual período de 2024.

Considerando as referidas evoluções do desemprego e do emprego, a população ativa aumentou 1,5% em cadeia e 3,3% em termos homólogos, para cerca de 5,66 milhões de pessoas. Já a população inativa registou decréscimos de 1,3% em relação ao trimestre anterior e de 1,1% relativamente ao homólogo, para 3,7 milhões de pessoas.

“A subutilização do trabalho abrangeu 573,9 mil pessoas, valor praticamente idêntico ao do trimestre anterior e inferior em 2,0% (11,5 mil) ao do período homólogo”, lê-se também no Inquérito ao Emprego do INE, que detalha ainda que a correspondente taxa de subutilização do trabalho foi de 9,9%.

(Notícia atualizada pela última vez às 11h40)