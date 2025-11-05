TVI recupera liderança das audiências em outubro

A estação da Media Capital voltou a ser a mais vista do país, recuperando também o horário nobre. Em mês de estreia, o RTP Notícias cresceu duas décimas.

A TVI recuperou a liderança das audiências em outubro, mês em que terminou com uma vantagem de 1,6 pontos percentuais (pp) em relação à SIC. A estação do grupo Media Capital obteve um share de 15,9% e foi acompanha em média por 325,6 mil telespectadores. De acordo com a análise da Dentsu/Carat para o +M, que utiliza como target os adultos/+15 anos, a SIC foi acompanhada em média por 293 mil telespectadores e obteve um share de 14,3%.

A RTP obteve um share de 11,3% e uma audiência média de 232.5 mil pessoas, enquanto a RTP2 registou um share 0,7% e uma audiência média de 14,9 mil telespectadores.

Analisando por faixas horárias, a TVI manteve a liderança nas manhãs, conquistada em setembro à RTP1, e ganhou também à SIC a faixa das 14h às 18h e o prime-time. A estação da Impresa lidera agora apenas o período das 12h às 14h, sendo então o restante dia encabeçado pela TVI.

Dos 15 programas mais vistos, nove são da TVI, dois da SIC e quatro da RTP1. Como já é hábito, o programa mais visto do mês foi um jogo de futebol, desta vez o Portugal vs Hungria, para a fase de qualificação do Mundial 2026.

Nos restantes canais, CNN Portugal e SIC Notícias mantiveram o share do último mês (2,6% e 2,2%, respetivamente) e o Now perdeu uma décima, situando-se nos 1,9%. Em sentido contrário, a agora RTP Notícias cresceu duas décimas, subindo para 1%.

O primeiro lugar permanece, como é hábito, com a CMTV, vista diariamente por cerca de 124,7 mil telespectadores, e no ranking dos 15 programas mais vistos, todos, sem exceção, são do canal da Medialivre.

Entre os dez canais mais vistos do cabo estão também a Globo, Star Channel, TVI Reality, Hollywood, Star Movies e SIC Mulher.

Nota Técnica para a produção da Analise Evolutiva e Mensal

Dados: Yumi / Caem_TV Fonte: Mediamonitor/ GFK

Outros: Vídeo, DVD, VHS, Blu-Ray, Satélite, Consolas, unmatch (além dos 150 canais medidos e o time-shift com um delay de sete dias), plataforma dos operadores (video-clube, jogos)

Aud. Total: Percentagem de indivíduos que contactaram um canal, pelo menos uma vez.

Aud. Média: Audiência provável que contacta com o canal em qualquer momento do período respetivo.

Tempo médio despendido: Média do tempo que cada indivíduo contactado despendeu com um canal num determinado período.

Share Aud.: Percentagem de tempo que é despendido a ver um dado canal relativamente ao tempo total de visão do meio (televisão) num determinado período.

Top produzido para programas “Net” (TeleReport), com duração superior a três minutos. Audiência corresponde à média ponderada das partes do programa. Não são considerados como programas: Sorteios e Tempo de Antena.