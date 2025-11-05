Educação

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro vai ter curso de Medicina

  • Lusa
  • 18:44

O mestrado integrado em Medicina, que se quer criar em Vila Real, foi acreditado pela A3ES, por um período condicional de dois anos.

O curso de Medicina da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) foi aprovado esta quarta-feira pelo conselho de administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), anunciou a academia transmontana.

O mestrado integrado em Medicina, que se quer criar em Vila Real, foi acreditado pela A3ES, por um período condicional de dois anos.

 

