Web Summit alerta para falta de ‘slots’ para aterragem de jatos privados em Lisboa

A Web Summit divulgou esta quinta-feira um alerta para a escassez de faixas horárias (slots) para aterragem e descolagem no Aeroporto Humberto Delgado e nos aeródromos da região de Lisboa.

“Existe atualmente uma escassez de vagas para jatos privados no Aeroporto de Lisboa (LIS) e nos aeroportos mais pequenos das redondezas. O Aeroporto de Lisboa enfrenta dificuldades em gerir o volume de tráfego, o que resulta na falta de horários disponíveis para descolagens e aterragens em todas as operações”, informa a empresa em comunicado.

A Web Summit, que realiza o seu evento anual em Lisboa entre 10 e 13 de novembro, afirma que os convidados com aviões de maior dimensão verificaram que as únicas vagas viáveis para aterrar durante o Web Summit “se encontram agora a mais de duas horas de carro de Lisboa, incluindo em aeroportos em Espanha”.

A organização recomenda que a viagem seja feita em voos comerciais, sublinhando que a localização do evento fica apenas a 15 minutos de carro do aeroporto de Lisboa.

A saturação do Aeroporto Humberto Delgado levou, ainda em 2024, a que a operação de jatos privados fosse concentrada no Aeródromo Municipal de Cascais.