5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira, a Caixa Geral de Depósitos e a Euronext vão apresentar os resultados do terceiro trimestre. Já o Banco de Inglaterra vai decidir o rumo dos juros. A marcar o dia está ainda a assembleia geral anual de acionistas da Tesla e a audição do CES, CFP e da ministra da Administração Interna a propósito do Orçamento do Estado para 2026.

CGD apresenta resultados

Esta quinta-feira, a Caixa Geral de Depósitos vai apresentar os resultados dos primeiros nove meses do ano pelas 17h30. No primeiro semestre, o resultado líquido do banco subiu quatro milhões de euros, para 893 milhões, em termos homólogos. Um resultado que o banco público classificou como prova de “resiliência” face ao contexto de descida das taxas de juro.

Quais foram os lucros da Euronext?

Esta quinta-feira, a Euronext vai divulgar os resultados do terceiro trimestre. O líder dos mercados de capitais europeus e responsável pela gestão da Bolsa de Lisboa registou lucros de 183,8 milhões de euros no segundo trimestre, um crescimento homólogo de 29,7% face ao período homólogo. Ainda assim, este resultado ficou aquém das estimativas dos analistas que acompanham a empresa que, segundo dados compilados pela Refinitiv, antecipavam 198,1 milhões de euros.

Banco de Inglaterra decide juros

O Comité de Política Monetária (MPC) do Banco de Inglaterra vai decidir o rumo dos juros. Em setembro a maioria dos membros do MPC, liderado por Andrew Bailey, optou pela cautela perante um cenário de inflação que se mantém teimosamente elevada no país, decidindo manter inalterada a taxa de juro da libra nos 4%. Esta decisão contrasta com a esperada redução de 25 pontos base defendida por apenas dois membros do comité, evidenciando as divergências internas sobre o rumo da política monetária britânica.

Assembleia geral anual de acionistas da Tesla

Os acionistas da Tesla vão reunir-se em assembleia geral. No dia 27 de outubro, a presidente Robyn Denholm alertou os acionistas de que o CEO, Elon Musk, poderia deixar a empresa caso não recebesse um total de um bilião de dólares (cerca de 860 mil milhões de euros) em ações. Robyn Denholm incentivou os acionistas a aprovarem o pacote de remuneração a Musk, embora nunca tenha indicado o seu valor.

Audição do CES, CFP e da ministra da Administração Interna

Continuam as audições a propósito do Orçamento do Estado para 2026. Esta quinta-feira é a vez de serem ouvidos na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública o Conselho Económico e Social (CES), pelas 9h00, o Conselho das Finanças Públicas (CFP), pelas 11h00, e a ministra da Administração Interna Maria Lúcia Amaral, pelas 15h30. O orçamento já foi aprovado na generalidade, com os votos favoráveis do PSD e CDS, estando o debate da especialidade marcado para o período compreendido entre 20 e 27 de novembro, data prevista para a votação final global do documento.

