Air Europa conclui venda de 26% da Turkish Airlines por 300 milhões

A Air Europa concluiu a venda de 26% da Turkish Airlines por 300 milhões de euros e antecipou em um ano o reembolso do empréstimo de 475 milhões concedido pela Sociedade Estatal de Participações Industriais (SEPI) durante a pandemia.

As negociações com a Turkish começaram antes do verão e, após a aceitação de uma oferta vinculativa por parte da companhia turca em agosto passado, foi concluída a estruturação da operação, que implicará um financiamento imediato enquanto se obtêm as aprovações regulamentares e de concorrência.

A operação, que avalia a Air Europa em cerca de 1.175 milhões de euros, foi instrumentalizada através de um empréstimo conversível, que será trocado pela referida participação da companhia aérea turca no capital da espanhola, uma vez cumpridos todos os requisitos regulamentares.

A família Hidalgo, através da Globalia, continuará a ser o acionista maioritário da empresa, enquanto a IAG manterá a sua participação atual de 20% através da compra de ações à Globalia, informou hoje a Air Europa, em comunicado.

O acordo com a Turkish permitiu à Air Europa cancelar os empréstimos ordinários e participativos do Fundo de Apoio à Solvência de Empresas Estratégicas (FASEE), bem como os juros acumulados, num total de quase 500 milhões de euros, antecipando-se um ano ao prazo estabelecido.

Após liquidar em maio passado os 141 milhões de euros, com os respetivos juros, do empréstimo bancário recebido em 2020 com participação e aval do Instituto de Crédito Oficial (ICO), a Air Europa “encerra agora uma etapa importante no processo de desalavancagem financeira abordado nos últimos anos, confirmando o acerto na estratégia de gestão”.

Ao longo deste período, a Air Europa pagou ao Estado cerca de 70.000 euros por dia em juros, o que representa mais de 97,2 milhões no total. A companhia calcula que, desta forma, pagou ao Estado mais de 1,8 mil milhões de euros nos últimos cinco anos a título de juros, impostos e taxas aeroportuárias, transportando nesta etapa mais de 48 milhões de passageiros e operando mais de 289.000 voos.

Segundo a Air Europa, os 475 milhões de euros do empréstimo da SEPI “foram essenciais não só para garantir a recuperação total da atividade após a pandemia, mas também para gerar um retorno muito positivo na atividade económica nacional”.

Graças a ele, “não só se conseguiu a conservação de cerca de 4.000 postos de trabalho, como também a criação de mais de 600 novos postos de trabalho, chegando aos cerca de 4.600 funcionários que hoje fazem parte da companhia aérea”.