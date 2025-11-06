Air France-KLM vai “apresentar formalmente manifestação de interesse” na TAP ainda em novembro

A Air France-KLM mantém o interesse em avançar com a manifestação de interesse na privatização da TAP, após a análise ao caderno de encargos, afirmou Ben Smith, CEO do grupo, durante conferência telefónica de apresentação de resultados do terceiro trimestre.

“Estamos definitivamente interessados. Tencionamos apresentar formalmente a manifestação de interesse em ter uma posição no capital da TAP e isso deverá acontecer até ao final do mês”, afirmou o presidente executivo do grupo franco-neerlandês, na primeira declaração após a análise ao caderno de encargos. Um processo que, no entanto, ainda decorre.

Nesta fase não existem contactos com o Governo e outras entidades, o que só voltará a acontecer mais à frente no processo, esclareceu também o CEO da Air France-KLM.

O Governo aprovou em julho a reprivatização de 49,9% da TAP, incluindo 5% para os trabalhadores. O caderno de encargos limita os candidatos a companhias aéreas com um volume de negócios anual superior a 5.000 milhões de euros. A manifestação de interesse na venda tem de ser enviada à Parpública até 22 de novembro.

O grupo Air France-KLM anunciou uma queda de 7% no lucro do terceiro trimestre, para 768 milhões de euros, num ambiente adverso marcado pela diminuição das viagens para os Estados Unidos e pelo aumento das despesas.

Segundo os resultados publicados na sua página oficial, o grupo franco-neerlandês foi também afetado pelo desempenho relativamente fraco no transporte de carga e na sua companhia aérea de baixo custo, a Transavia, durante a época de verão, que é geralmente o período mais rentável para as companhias aéreas.

Já o resultado operacional da atingiu os 1,2 milhões de euros, no terceiro trimestre, uma melhoria de 23 milhões face ao trimestre homólogo, que foi impactado pela realização dos Jogos Olímpicos. A receita aumentou 2,6% em relação ao ano anterior, atingindo os 9,2 mil milhões de euros