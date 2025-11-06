AstraZeneca supera previsões no terceiro trimestre e reafirma as suas perspetivas para 2025

Além do crescimento de 11% na receita total, o terceiro trimestre da AstraZeneca encerrou com uma receita de 15,191 mil milhões de dólares, também com um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Estes resultados são impulsionados pelo crescimento em todas as áreas terapêuticas. Concretamente, foi especialmente notável na área da Oncologia, com um aumento de 16%, e na área das doenças respiratórias e imunológicas (R&I), que cresceu 13%. O lucro operacional básico aumentou 13% durante os primeiros 9 meses do ano.

Durante este período de 2025, a AstraZeneca anunciou 16 resultados positivos de ensaios de Fase III e obteve 31 aprovações regulatórias nas principais regiões, refletindo o forte impulso do seu pipeline e a sua liderança em inovação.

«O forte impulso subjacente em todo o nosso negócio durante os primeiros nove meses do ano posiciona-nos bem para manter o crescimento até 2026 e mantém-nos no caminho certo para cumprir a nossa ambição para 2030», afirmou Pascal Soriot.

Por outro lado, a AstraZeneca continua a cumprir a sua estratégia de reforçar as suas operações nos Estados Unidos para impulsionar o seu crescimento. «Isto inclui um acordo histórico com o governo dos Estados Unidos para reduzir o custo dos medicamentos para os pacientes nesse país, bem como a expansão da nossa capacidade de produção nos EUA, após o início, em outubro, da construção da nossa nova fábrica na Virgínia, com um investimento de 4,5 mil milhões de dólares», afirmou Soriot.

Nos seus resultados, a empresa também quis destacar novamente o seu forte compromisso com os pacientes e com o planeta. Neste sentido, destaca no seu comunicado que, pelo terceiro ano consecutivo, a revista TIME reconheceu a AstraZeneca como uma das Melhores Empresas do Mundo, ocupando a 43ª posição entre 1.000 empresas globais e destacando-se como a empresa farmacêutica líder em transparência em sustentabilidade.