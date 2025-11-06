Bial reforça administração com ex-secretário de Estado de Passos Coelho

A farmacêutica Bial nomeou Pedro Pereira Gonçalves, antigo ex-secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade de Pedro Passos Coelho, como membro não executivo do conselho de administração, um reforço que “será um ativo valioso para Bial”, adiantou a empresa em comunicado.

Pedro Pereira Gonçalves foi Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade no XIX Governo Constitucional de Portugal, entre 2013 e 2015, tendo ainda sido membro executivo do Conselho de Administração e CFO da AICEP. Foi ainda presidente e membro do Conselho de Administração da NovaForum, na Nova School of Business and Economics, instituição onde também lecionou, tendo exercido outras funções de direção nos setores bancário, segurador e de gestão de ativos.

Atualmente é CEO da Movendo Capital BV. É também industrial advisor na EQT Partners em Portugal, membro do conselho de administração da Hansa Investment Company e cônsul honorário de Singapura em Portugal.

“Em nome do Conselho de Administração, dou as boas-vindas ao Pedro Pereira Gonçalves. A combinação única de experiência que possui nos setores público e privado, visão estratégica e capacidade de contribuir para a respetiva implementação será um ativo valioso para Bial à medida que reforçamos as nossas parcerias globais e expandimos a nossa estratégia de internacionalização e as nossas capacidades de inovação“, diz António Horta Osório, presidente do Conselho de Administração da Bial, citado em comunicado.

“É uma honra juntar-me à Bial, uma empresa com um forte compromisso com a excelência científica e com impacto global. Espero contribuir para o seu sucesso contínuo e apoiar a sua missão de desenvolver medicamentos transformadores que melhorem a vida dos doentes”, refere Pedro Pereira Gonçalves.

Licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, tem ainda um mestrado em Economia pela Universidade de Glasgow e um MBA pela Universidade Nova de Lisboa.