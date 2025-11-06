Clientes no mercado livre de eletricidade sobem 2%. Consumo cresce 8,1% em agosto
O mercado livre de eletricidade ganhou 7.258 clientes em agosto face a julho, segundo a ERSE. Já o mercado regulado perdeu 3.828 clientes, para um total de 822.069.
O mercado liberalizado de eletricidade totalizou cerca de 5,8 milhões de clientes, para um consumo estimado de 45 terawatts-hora (TWh) em agosto, um aumento homólogo de 2% em clientes e de 8,1% em consumo.
Segundo os dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) divulgados esta quinta-feira, o mercado livre de eletricidade ganhou 7.258 clientes em agosto face a julho, enquanto o mercado regulado perdeu 3.828 clientes, para um total de 822.069.
Ainda neste mês, cerca de 69.000 clientes mudaram de fornecedor no mercado liberalizado, e quase 4.000 clientes trocaram o fornecimento regulado por um em mercado.
No final de agosto, o consumo no mercado livre representava cerca de 95% do consumo total registado em Portugal continental. Em termos de quota de mercado, a EDP Comercial manteve a posição como principal operador no mercado livre em número de clientes (59,6%) e em consumo (37,8%).
Já no segmento de clientes industriais, a EDP manteve-se como o comercializador com maior quota de consumo (26,5%) e a Iberdrola a líder no fornecimento dos grandes consumidores (26,1%).
