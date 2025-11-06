COP30. Montenegro anuncia um milhão de euros para fundo global das florestas tropicais

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta quinta-feira que Portugal vai contribuir com um milhão de euros para o Fundo Florestas Tropicais, tornando-se o segundo país depois do Brasil a declarar investimento neste fundo global.

“Decidimos integrar os países fundadores deste movimento que vai criar o fundo para a proteção da floresta tropical. Vamos dar uma contribuição financeira de um milhão de euros para este arranque”, frisou o primeiro-ministro, à margem do primeiro dia da cimeira de líderes que antecede a 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30), na cidade amazónica brasileira de Belém.

“É com muito entusiasmo e com o sentido de podermos dar um contributo que é decisivo para o futuro da humanidade, para o futuro de todos nós, conscientes de que tudo aquilo que fizermos a favor da preservação da biodiversidade, dos ecossistemas, do equilíbrio ambiental, seja em que parte do planeta for, terá repercussão nas nossas vidas”, frisou Luís Montenegro, aos jornalistas.

A Noruega, entretanto, anunciou a doação de três mil milhões de dólares para este fundo, de acordo com a agência Efe.