Deutsche Börse em “diálogo construtivo” com Bruxelas após abertura de investigação

A Deutsche Börse, que opera a bolsa de valores de Frankfurt, afirmou esta quinta-feira estar em “diálogo construtivo” com a Comissão Europeia, que abriu uma investigação a um possível conluio entre o grupo alemão e o Nasdaq.

Numa nota enviada à Agência France-Presse (AFP), a Deutsche Börse garantiu estar em “diálogo construtivo” com Bruxelas e sublinhou que o procedimento “ainda está numa fase inicial”. A operadora esclareceu ainda que o acordo era público e que proporcionava “benefícios claros aos participantes do mercado”.

A Comissão Europeia anunciou ter aberto uma investigação a um possível conluio, violando as regras europeias, entre a Deutsche Börse, grupo alemão que opera a Bolsa de Valores de Frankfurt, e a norte-americana Nasdaq.

Em comunicado, Bruxelas disse estar “preocupada com a possibilidade de as entidades da Deutsche Börse e da Nasdaq terem celebrado acordos ou práticas concertadas para não competirem no EEE relativamente à cotação, negociação e compensação de determinados derivados” e, se confirmado, isso viola as regras de concorrência da União Europeia (UE) que proíbem cartéis e práticas comerciais restritivas.

De acordo com a instituição, estas duas entidades podem ainda ter “repartido a procura, coordenado preços e trocado informações comercialmente sensíveis”. Em setembro de 2024, o executivo comunitário realizou inspeções surpresa nas instalações da Deutsche Börse e da Nasdaq, no âmbito de um inquérito iniciado por iniciativa própria sobre uma possível colusão no setor dos derivados financeiros.

Depois desta análise preliminar, a instituição vai agora realizar uma investigação aprofundada com caráter prioritário. Caso as suspeitas se confirmem, as visadas poderão enfrentar coimas de até 10% do seu volume de negócios.