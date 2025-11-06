ECO junta candidatos presidenciais em Serralves

Os portugueses vão escolher um novo presidente da República no próximo dia 18 de janeiro, mas já esta sexta-feira, dia 7 de novembro, os cinco principais candidatos a chegar a Belém vão estar na conferência Fábrica2030, promovida no âmbito do 9º aniversário do ECO, que decorre no auditório da Fundação de Serralves, a partir das 08h45.

Portugal não é um país pobre. É um país bloqueado. Tem talento, empresas competitivas, exportadores, capacidade técnica, um mercado interno na União Europeia resiliente e uma posição geoestratégica relevante. Mas tem também burocracia, fiscalidade penalizadora, atraso na justiça, uma Administração Pública envelhecida e um sistema político muitas vezes capturado. Neste conferência, que aproveita a proximidade das presidenciais, o ECO junta pela primeira vez candidatos à Presidência da República para falar de economia real, crescimento, investimento e reforma do Estado.

O Presidente da República não é o governo, não tem poder executivo, mas tem influência. Pode vetar, questionar, convocar, mobilizar. Pode abrir a agenda. Pode denunciar o bloqueio. Pode dar nome aos silêncios. Portugal precisa de um Presidente que compreenda a urgência económica. Que fale com os investidores, os jovens, os empresários, os trabalhadores, os que partem e os que ficam. Que diga: Portugal tem de produzir mais, melhor e com futuro.

No 9º aniversario, o ECO quer ouvir os principais candidatos a Belém, o que querem promulgar, o que prometem vetar, o que querem do país dentro de cinco anos.