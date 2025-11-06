ECO junta candidatos presidenciais em Serralves
No âmbito do 9º aniversário, o ECO promove uma conferência para discutir o país. A pouco mais de dois meses das presidenciais, os cinco principais candidatos participam no Fabrica2030, em Serralves.
Os portugueses vão escolher um novo presidente da República no próximo dia 18 de janeiro, mas já esta sexta-feira, dia 7 de novembro, os cinco principais candidatos a chegar a Belém vão estar na conferência Fábrica2030, promovida no âmbito do 9º aniversário do ECO, que decorre no auditório da Fundação de Serralves, a partir das 08h45.
Portugal não é um país pobre. É um país bloqueado. Tem talento, empresas competitivas, exportadores, capacidade técnica, um mercado interno na União Europeia resiliente e uma posição geoestratégica relevante. Mas tem também burocracia, fiscalidade penalizadora, atraso na justiça, uma Administração Pública envelhecida e um sistema político muitas vezes capturado. Neste conferência, que aproveita a proximidade das presidenciais, o ECO junta pela primeira vez candidatos à Presidência da República para falar de economia real, crescimento, investimento e reforma do Estado.
O Presidente da República não é o governo, não tem poder executivo, mas tem influência. Pode vetar, questionar, convocar, mobilizar. Pode abrir a agenda. Pode denunciar o bloqueio. Pode dar nome aos silêncios. Portugal precisa de um Presidente que compreenda a urgência económica. Que fale com os investidores, os jovens, os empresários, os trabalhadores, os que partem e os que ficam. Que diga: Portugal tem de produzir mais, melhor e com futuro.
No 9º aniversario, o ECO quer ouvir os principais candidatos a Belém, o que querem promulgar, o que prometem vetar, o que querem do país dentro de cinco anos.
