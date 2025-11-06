ECO lança ‘ECO Fast’, a primeira de uma série de ferramentas de IA

“Estas ferramentas não nos substituem, ajudam-nos é a fazer melhor o nosso trabalho, a fazer melhor jornalismo. No final do dia, é isso que interessa”, resume António Costa.

⚡ ECO Fast O ECO lançou o 'ECO Fast', uma nova funcionalidade que utiliza inteligência artificial para gerar sínteses dos principais pontos de artigos mais longos, mantendo sempre a edição final a cargo dos jornalistas.

Esta ferramenta visa oferecer aos leitores uma forma adicional de leitura — rápida e editada. O uso de IA permite à redação otimizar tempo e focar-se na produção jornalística.

António Costa, diretor, sublinha que a tecnologia deve ser vista como aliada num “jornalismo aumentado”, antecipando o lançamento de novas ferramentas com a mesma lógica editorial.

Reparou certamente na caixa de texto que surge no início deste artigo. Se a viu, encontrou uma síntese das principais ideias que surgem desenvolvidas ao longo das linhas que se seguem, com a particularidade de ter sido gerada por inteligência artificial (IA).

O novo formato chama-se “ECO Fast” e passa a estar presente em alguns artigos, como especiais e notícias mais longas, do ECO e dos restantes títulos da Swipe News, incluindo o +M. Estes pontos-chave são gerados por inteligência artificial (IA), mas não dispensam a edição de jornalista.

O objetivo? Que os leitores tenham mais uma forma de leitura. Ou seja, podem ler o texto completo, com tempo. Mas se quiserem uma síntese rápida, editada, têm essa oportunidade. “É uma forma de utilizar a IA a nosso favor”, acredita António Costa, diretor do ECO, na opinião de quem não é correto dizer que os media estão a atravessar uma crise. “Se fosse uma crise, voltávamos ao ponto de partida. Não vamos voltar ao ponto de partida”, aponta.

No entanto, “a função jornalística de informar, de escrutinar, de formar, no sentido de dar contexto para uma decisão, continua a ser absolutamente essencial e é o ponto central da nossa atividade”, pelo que se deve olhar para a IA como se olhou para a internet quando surgiu, defende António Costa. “Que oportunidades nos traz e que mudanças temos que fazer para que, do ponto de vista do exercício jornalístico, corresponda a um ‘jornalismo aumentado’.”

O objetivo é então usar as ferramentas de IA para ajudar a redação a ter mais tempo para fazer melhor jornalismo e, em simultâneo, permitir que os leitores tenham acesso às notícias de outras formas.

Deste modo, o ‘ECO Fast’ apresenta-se como um instrumento à disposição dos leitores. Se quiserem ler a síntese e a notícia mais tarde, leem. Se lerem a síntese e ficarem satisfeitos, ótimo, estão informados, sabem os pontos principais do que está em causa.

Esta é a primeira ferramenta de outras que nas próximas semanas e meses o ECO vai lançar, sem nunca prescindir da edição jornalística. “Tal como não é aceitável que se publique uma notícia escrita por um estagiário sem edição, também não é aceitável que se publique a síntese de uma notícia, gerada por IA, sem uma edição editorial jornalística”, dá como exemplo António Costa. Em simultâneo, sempre que existir apoio de IA na produção de notícias, ele será mencionado.

“Estas ferramentas não nos substituem, ajudam-nos é a fazer melhor o nosso trabalho, a fazer melhor jornalismo. No final do dia, é isso que interessa”, resume o fundador do ECO.