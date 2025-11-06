EDP planeia investimento de 2,5 mil milhões em Portugal. Alívios na CESE e IRC aplaudidos

Dos 12 mil milhões de euros que a EDP planeia investir entre 2026 e 2028, 2,5 mil milhões têm como destino Portugal, detalhou o CEO, Miguel Stilwell de Andrade, em declarações aos jornalistas esta quinta-feira. Deste valor, grande parte, 1,7 mil milhões de euros, está reservado para a rede elétrica.

“Acho que é positivo existir um contexto de menores impostos [no país]. Isso promove investimento, e nós estamos a reagir também a isso“, indicou o CEO, considerando que o alívio de impostos contribuiu “indiscutivelmente” para as decisões de investimento, em particular, no caso das redes.

Na apresentação do plano estratégico, o CFO, Rui Teixeira, salientou a redução de impostos sobre o rendimento (IRC), que baixará até para 27,5% em 2028: “Tem um impacto positivo nas nossas receitas”. A Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE) também foi referida de forma favorável, já que a alteração prevista na lei do Orçamento do Estado – de não incidir sobre novos ativos – aliviou os encargos a serem acarretados pela elétrica.

Quanto à cobrança que continua ativa no âmbito desta contribuição, Stilwell sublinha que deixa de fazer sentido em 2028, uma vez que o regulador espera que a dívida tarifária deixe de existir nesse ano, e as receitas da CESE nasceram com o propósito de colmatar essa dívida.

A fatia que deverá alimentar o desenvolvimento da rede elétrica em Portugal, contudo, dependente da proposta final do regulador, a qual define a remuneração. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos propõe um retorno de 6,33% em 2026 pela gestão destes ativos. Esta taxa, para a EDP, “ficou aquém do esperado”, sendo que a média europeia “está bastante acima”.

De 2026 a 2028, a EDP tem reservados 3,6 mil milhões para o investimento em redes, sendo que a elétrica conta reforçar o investimento nas redes da Península Ibérica em 60%, entre 2025 e 2030. 1,7 mil milhões de euros, até 2028, vão ser dirigidos a Portugal.

A EDP refere que, em Portugal, terão de ser modernizados 55% dos transformadores – equipamentos que fazem parte da rede –, pois estes terão mais de 40 anos de vida em 2030. Dos 1,5 mil milhões de euros que as redes contribuíram para o EBITDA da elétrica em 2024, 34% foram provenientes da atividade em Portugal.

Após a apresentação do plano estratégico, numa sessão de perguntas e resposta com analistas, o CEO da EDP afirmou que acredita que a empresa “encontrou um bom balanço entre ser competitiva e ter uma boa margem de negócio” em Portugal.