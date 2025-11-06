EDP tomba 6% e Renováveis desce 0,4% com novas metas de lucros a desiludirem

As ações da EDP EDP 6,11% tombam esta quinta-feira 6.13% e as da subsidiária EDP Renováveis (EDPR) recuam 0,38%, numa reação negativa aos novos planos estratégicos das duas empresas, com os analistas a sublinharem que as metas de rentabilidade ficaram abaixo do esperado.

Os títulos da ‘casa mãe’ EDP descem para 4.1170 euros cada, enquanto os da EDPR caem para 12,99 euros.

No novo plano estratégico 2026-2028, a EDP anunciou que vê o resultado líquido a subir de cerca 1,2 mil milhões de euros em 2025 e 1,2–1,3 mil milhões em 2026 para cerca de 1,3 mil milhões de euros em 2028 “melhorando o perfil de qualidade dos resultados com menor peso de ganhos de rotação de ativos e maior peso de mercados regulados e com rating A”.

“O novo plano estratégico foca-se em cerca de 12 mil milhões de investimento, dos quais, aproximadamente, 5 mil milhões dependem de rotações de ativos, sobretudo, no segmento de renováveis”, referiu João Queiroz, head of trading do Banco Carregosa.

“Essa estratégia reforça a disciplina financeira, mas transmite ao mercado uma dependência estrutural da venda de participações, licenças e ativos para gerar resultados e financiar crescimento”, alertou. “Com taxas de juro elevadas e múltiplos de avaliação mais baixos no setor, há ceticismo sobre a capacidade de repetir os ganhos históricos dessas rotações“.

João Queiroz sublinhou ainda que apesar de projetar crescimento do lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA, na sigla em inglês) para quase 5,2 mil milhões em 2028 e do lucro líquido para próximo de 1,3 mil milhões, “o ritmo é modesto (CAGR de 2% a 3%), enquanto o dividendo mínimo sobe apenas marginalmente para 0,21 por ação”. Tal parece ser interpretado como sinal de contenção e de foco mais financeiro do que expansivo, contrastando com ciclos anteriores em que a EDP prometia crescimento a ritmo mais acelerado.

Os analistas do RBC referiram que o guidance do resultado líquido fica ligeiramente abaixo do consenso do mercado – de 1,35 mil milhões em 2028.

“Plano mais defensivo”

A EDPR reiterou a estimativa de lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA, na sigla em inglês) de perto de 1,9 mil milhões de euros em 2025, aumentando para cerca de 2,1-2,2 mil milhões em 2026 e para perto de 2,2 mil milhões em 2028 suportado principalmente pelo forte crescimento nos EUA. Segundo os analistas do J.P. Morgan a meta para 2028 é ligeiramente inferior ao consenso do mercado de 2,3 mil milhões de euros.

João Queiroz, do Banco Carregosa, explicou que “o sentimento setorial nas utilities elétricas europeias está pressionado por yields mais elevadas e menor apetite por ativos de duration longa e, esse enquadramento, um plano estratégico centrado em otimização e rotação, ao invés de expansão e crescimento orgânico, é penalizado em bolsa“.

“Resumindo, as correções hoje observadas refletem uma reação mista: resultados em linha, mas sem catalisadores, um plano trienal mais defensivo e dependente de vendas de ativos, e o contexto de taxas de financiamento ainda elevadas que reduz o apelo das utilities“, adiantou.

A EDP Renováveis ajusta menos porque a correção já tinha sido parcialmente antecipada, enquanto a EDP, mais exposta à consolidação do grupo e à menor perspetiva de aceleração, regista maior volatilidade com uma correção mais acentuada, concluiu.