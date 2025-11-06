“ERA. E foi”: imobiliária lança campanha e reposiciona-se no território da eficácia

Sob o mote "ERA. E foi”, a campanha que posiciona a marca no território da eficácia é assinada pela Uzina, agora responsável pelo branding, estratégia, publicidade e redes sociais da imobiliária.

A ERA lançou uma nova campanha onde apresenta o seu novo posicionamento, através do qual se assume como a “imobiliária mais eficaz do setor”.

Através da expressão “ERA. E foi”, a empresa reposiciona-se “no território da eficácia e na desconstrução de uma série de narrativas de desconfiança que acompanham o mercado imobiliário”, sendo que o objetivo passa por “derrubar o preconceito instalado de que o mercado imobiliário promete, mas não cumpre“.

“A eficácia é um atributo chave neste setor e, a partir de hoje, será a cara da nossa marca. Porque há algo incontornável e diferenciador na ERA: temos os profissionais mais eficazes do mercado. Este reposicionamento vem refletir esses números dos quais nos orgulhamos. Numa evolução do célebre ‘Já ERA’, ‘ERA. E foi’ vai marcar uma nova etapa da ERA Imobiliária, uma rede que se destaca pela eficácia, entrega e profissionalismo num mercado altamente dinâmico e competitivo”, diz Mariana Coimbra, diretora de marketing da ERA Portugal, citada em comunicado.

O reposicionamento da marca é acompanhado pela nova assinatura, “A rede imobiliária onde o prometido é garantido”.

O filme oficial da campanha, produzido pela 78 Films e realizado por Nuno Alberto e João Marques, consiste numa sátira inspirada no formato particular dos documentários de crime. “Neste ‘documentário’, a incerteza, a tensão e a música de suspense são crescentes, mas acabam por ser substituídas por uma resolução positiva e eficaz”, descreve-se em nota de imprensa.

O conceito criativo foi desenvolvido pela Uzina, a “nova leading agency” da ERA Portugal, agora responsável pelo branding, estratégia, publicidade e redes sociais da imobiliária. Já o planeamento de meios ficou a cargo da Initiative (offline) e da Fullsix (online), com a campanha a marcar presença em televisão, rádio, Spotify, digital, out-of-home (OOH) e lojas.

O spot “é uma expressão curta que nos conta uma narrativa maior: o mercado imobiliário está cheio de histórias, promessas e expectativas nem sempre cumpridas. Mas há uma marca que entrega e cumpre o que promete. A eficácia nas vendas é a prova disso. Foi essa a verdade que encontrámos na ERA, e que ousámos comunicar. ‘ERA. E foi’ atualiza a marca e o que ela significa na vida das pessoas”, diz Susana Albuquerque, diretora criativa executiva da Uzina.