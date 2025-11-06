“Estás com FOMO?”, pergunta Salutem em nova campanha

A campanha, assinada pela Born, espelha a nova fase da marca Salutem, que aposta numa comunicação "mais próxima, atual e com algum humor, consolidando o seu novo posicionamento no mercado".

É sob o mote “Estás com FOMO?” que a Salutem lança a sua primeira campanha multimeios, que assinala o reposicionamento da marca e “reforça a ligação com as diferentes gerações de consumidores”.

Inspirado na expressão popular “fear of missing out” (FOMO), a campanha assume um duplo sentido. “Por um lado, remete para a vontade de não perder nada e, por outro, joga com a sonoridade da palavra ‘fome’, associando-a ao prazer de saborear produtos irresistíveis”, explica a marca que “assume o desafio de mostrar que uma alimentação equilibrada pode ser sinónimo de prazer, incentivando a experimentação e a descoberta de sabores que conquistam pela sua qualidade”.

“Após sete décadas de história, esta primeira campanha multimeios marca um novo capítulo para a Salutem. Queremos estar presentes na vida de todas as gerações e reafirmamos o nosso propósito de dar a cada pessoa o poder de transformar a sua alimentação todos os dias, com qualidade e sabor, para uma vida mais equilibrada e feliz”, diz João Basto, general manager da Salutem, citado em comunicado.

“Queremos mostrar que a nossa marca procura simplificar as escolhas alimentares, democratizar o acesso a produtos nutritivos e de qualidade e acompanhar as pessoas em todas as fases da sua jornada alimentar, com uma comunicação clara e positiva que inspire pequenas mudanças diárias com grande impacto no bem-estar”, acrescenta.



A campanha espelha a nova fase da marca Salutem, que aposta numa comunicação “mais próxima, atual e com algum humor, consolidando o seu novo posicionamento no mercado”, explica-se em nota de imprensa. “Nesta etapa, a marca dirige-se a todos os que estão a iniciar ou no processo de transição para uma alimentação mais saudável e equilibrada, reforçando o compromisso de continuar a inovar e a oferecer produtos que promovem o bem-estar”, lê-se na mesma informação.

Assinada pela Born, responsável pelo desenvolvimento criativo, pela Mindshare, que definiu a estratégia de meios, pela McCann, responsável pela campanha digital, e pela Burson, que desenvolveu a estratégia de relações públicas e influenciadores digitais, a campanha marca presença em mupis, rádio, digital, redes sociais e ponto de venda.

“A ideia criativa nasce da necessidade de afirmar a Salutem como a escolha certa para todos, no mercado da alimentação saudável. Partindo do insight de que quem prova, gosta, colocámos a prova no centro da conversa, com um convite simples, inesperado e com humor, que não deixa ninguém de fora. Usámos o FOMO para rejuvenescer o tom sem perder a essência da marca, abrindo espaço a novos públicos e consolidando a relação com quem já acompanha a Salutem”, refere Marco Pulido, creative director da Born.