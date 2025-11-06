Flixbus denuncia bloqueio da rota entre Estremadura e Portugal
Empresa alemã denuncia o bloqueio de uma rota de autocarro entre Estremadura e Portugal por parte das autoridades de transportes.
O ministério esapnhol dos Transportes e da Mobilidade negou à Flixbus a autorização para lançar uma rota circular entre a Estremadura e Portugal, avança o El Ecomonista. A empresa de origem alemã explicou que a iniciativa contava com o apoio do Governo Regional da Estremadura.
Em fevereiro, a Flixbus apresentou um memorando de entendimento ao Governo Regional da Estremadura para lançar um projeto-piloto de conectividade circular entre os dois lados da fronteira, com o objetivo de “ligar a fronteira”, sem custos públicos e assumindo o risco comercial.
A proposta contemplava duas rotas com serviço diário em ambos os sentidos, ligando cidades da Estremadura e de Portugal, bem como uma paragem melhorada no Aeroporto de Badajoz, adaptada aos horários de ponta.
A empresa esclarece ainda que a a rota não afeta nenhuma outra comunidade autónoma, pois opera exclusivamente entre a Estremadura e Portugal e a autorização final dependia da aprovação do ministério responsável pela regulamentação.
