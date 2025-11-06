Grupo IWG “descentraliza” trabalho flexível com novo Spaces Matosinhos na antiga fábrica Joana d’Arc

A International Workplace Group (IWG), que se assume como “líder global” em espaços de trabalho híbrido e detentora de marcas como Spaces e Regus, inaugurou esta quinta-feira o Spaces Matosinhos, o primeiro espaço da marca no norte e o 23º em Portugal.

Localizado na Avenida Meneres, o novo Spaces Matosinhos resulta da transformação da antiga fábrica Joana d’Arc. O espaço de 4.500 metros quadrados disponibiliza escritórios privados, áreas de coworking, salas de reunião e zonas criativas.

“A abertura deste novo centro no concelho de Matosinhos, no Porto, reflete o nosso compromisso contínuo de descentralizar as oportunidades de trabalho, apoiando as comunidades locais através da disponibilização de espaços de trabalho de elevada qualidade em locais mais próximos e convenientes”, diz o diretor geral da IWG Portugal, Jorge Valdeira, citado em comunicado.

“Pretendemos continuar a expandir a nossa presença em Portugal, com a abertura de novos espaços que respondam à crescente procura de soluções de trabalho flexíveis. O mercado português continua a revelar um forte dinamismo e uma procura consistente de modelos de ocupação de escritórios mais ágeis e sustentáveis”, realça Jorge Valdeira.

O evento contou com a presença de Jorge Valdeira, diretor-geral da IWG Portugal, e de Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, que destacaram a importância da chegada deste novo centro para o dinamismo económico e empresarial da região.

“Precisamos muito de empresas como esta, que contribuem para a qualificação do edificado e para o desenvolvimento do concelho como um todo”, diz a presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. “Somos o quarto município com maior peso económico do país, e a atração de empresas desta natureza é fundamental para reforçar a nossa capacidade produtiva e gerar mais riqueza, afirma Luísa Salgueiro, citada em comunicado.

“A instalação da IWG em Matosinhos representa um marco importante, funcionando como um verdadeiro embrião para que outras empresas possam crescer e prosperar aqui”, disse Luísa Salgueiro, sublinhando que “a abertura de espaços como este é fruto de um grande esforço conjunto e traduz-se numa solução que acelera a atração de novos investimentos e continua a dinamizar a nossa economia local”.

O novo centro integra-se na estratégia de expansão da IWG em Portugal, que passa agora a contar com 23 localizações em todo o país, com previsão de mais duas novas aberturas até ao final de 2025. A nível global, a empresa continua a registar um forte crescimento, com 899 novos espaços assinados em 2024.