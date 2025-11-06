Hoje nas notícias: SNS, Feedzai, Operação Lex

A versão final do diploma sobre os médicos tarefeiros estava prevista ir novamente a Conselho de Ministros, mas, afinal, não foi. O candidato às presidenciais, Gouveia e Melo, defende a necessidade de “promover uma reforma profunda na saúde”. A Feedzai vai liderar o principal mecanismo de deteção de fraude e prevenção para o euro digital. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta quinta-feira.

Diploma sobre médicos tarefeiros estava previsto ir, de novo, a Conselho de Ministros, mas afinal não foi

O diploma que regula a atividade dos médicos tarefeiros deveria ter sido finalizado em setembro e ido ontem a Conselho de Ministros. No entanto, segundo fontes do setor, a suposta versão final do documento “foi suspensa”, mesmo após ter sido aprovada, sob reserva, uma primeira versão no Conselho de Ministros de 22 de outubro. Esta suspensão terá acontecido para “evitar mais uma crise na saúde”, depois de mais de mil médicos tarefeiros, num grupo criado recentemente no WhatsApp, terem anunciado uma paralisação geral das urgências do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de pelo menos três dias quando o diploma entrasse em vigor. O gabinete do primeiro-ministro, porém, diz que “o diploma nunca esteve na agenda oficial” da reunião desta quarta-feira.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago)

Gouveia e Melo sobre o SNS: “Demasiados príncipes e principados” e “presa fácil para interesses instalados”

Henrique Gouveia e Melo, candidato às presidenciais do próximo ano, defende a necessidade de “promover uma reforma profunda na saúde”. “Nos últimos dez anos duplicámos o investimento nessa área e não duplicámos a qualidade dos serviços de saúde, nem de perto nem de longe”, diz, em entrevista ao Diário de Notícias a propósito do livro “Gouveia e Melo – As razões”. Quando entrou no SNS para coordenar a campanha de vacinação contra a Covid-19, encontrou “uma coisa super horizontalizada, sem estrutura verdadeiramente coordenadora”. “Havia demasiados príncipes e principados, e nem os sistemas informáticos falavam entre si (…). Aquilo era um pandemónio”, critica, apontando tratar-se de uma “presa fácil para interesses instalados”.

Leia a entrevista completa no Diário de Notícias (acesso indisponível)

Feedzai garante segurança do euro digital em França

A Feedzai vai liderar o principal mecanismo de deteção de fraude e prevenção para o euro digital, uma iniciativa do Banco Central Europeu (BCE) para criar um método de pagamento totalmente digital ligado ao euro e cujo contrato pode chegar aos 237,3 milhões de euros. Em entrevista ao Jornal de Negócios, o líder do unicórnio português, Nuno Sebastião, revelou que a empresa não pôde utilizar a parceria que tem com a Amazon Web Services (AWS) para armazenar os dados do projeto, por imposição da autoridade monetária, tendo assegurado como alternativa a francesa Scaleway, que cumpre os critérios do BCE — estar a uma distância, no máximo, de 500 quilómetros de Frankfurt. Apesar da resistência do Parlamento Europeu em aprovar o projeto, Nuno Sebastião acredita que tem pernas para andar. “Iniciativas destas fortaleceriam a Europa e nós continuamos a não querer. O euro digital é um comboio que não pára”, afirmou.

Leia a entrevista completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Supremo faz “sacrifícios financeiros” para julgar juízes da Operação Lex

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) revelou, em entrevista ao programa “Hora da Verdade”, da Rádio Renascença e do jornal Público, que o julgamento da Operação Lex, que teve início esta semana e que senta no banco dos réus três juízes desembargadores por suspeitas de manipulação de sorteio de processos e corrupção, está a exigir “os maiores sacrifícios financeiros”. São gastos entre 750 a 1.000 euros por dia para julgar os desembargadores no Campo de Santa Clara, um antigo tribunal superior, “cujas instalações têm dignidade equivalente à do Supremo”, disse o juiz conselheiro João Cura Mariano. Além disso, foi alugado ao Exército o antigo Tribunal Superior Militar, por cerca de 150 euros por sessão, tendo sido também pago o alojamento a um dos juízes, que vem do Porto, além das despesas de adaptação do espaço, que, segundo Cura Mariano, custaram cerca de 10 mil euros.

Veja a entrevista completa na Renascença (acesso livre)

Aumento automático das pensões supera inflação, mas fica abaixo dos anos anteriores

Graças à revisão em alta da estimativa do PIB feita pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), bem como ao crescimento económico de 0,8% registado no terceiro trimestre (na variação em cadeia), os reformados que recebem pensões até 1.045 euros deverão ver o valor destas ser automaticamente atualizado na ordem dos 2,8%. No entanto, embora fiquem acima da inflação anual registada atualmente e prevista para 2026, esta subida do valor das pensões será mais baixa do que as dos últimos três anos, a não ser que o Parlamento aprove um aumento adicional permanente — que fará parte da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago)