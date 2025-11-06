Lidl reforça foco na experiência do consumidor com nova área liderada por Luis Alcalde

O objetivo da nova área e da aposta em Luis Alcalde para a liderar passa por garantir que "a satisfação e a excelência no serviço se tornem o foco central da estratégia da empresa".

O Lidl Portugal criou uma nova área focada no cliente, com o objetivo de “fortalecer a centralidade do consumidor em todas as decisões estratégicas da empresa“. Esta alteração “reflete a aposta do Lidl em continuar a evoluir de forma sustentada, colocando a experiência e a satisfação do cliente no centro da sua atuação”.

Luis Alcalde, que assumiu a função de chief customer officer a 1 de novembro, é o responsável por liderar esta nova área dedicada ao cliente. “A criação da área Cliente reflete a nossa ambição de continuar a crescer de forma sustentável e a construir uma relação cada vez mais sólida e relevante com quem confia em nós todos os dias. Queremos ouvir mais, compreender melhor, antecipar necessidades e oferecer experiências que criem valor real para os nossos clientes”, diz Luis Alcalde, citado em comunicado.

Formado em Gestão Internacional de Empresas pela Universidade Loyola (Espanha), Luis Alcalde tem ainda no currículo um Executive MBA pela Nova SBE e a Universidade Católica (Portugal), em parceria com o MIT Sloan School of Management. No Lidl há mais de uma década e com uma experiência que abrange vários mercados (Espanha, Alemanha, EUA e Portugal), Luis Alcalde “traz uma visão global e integrada do negócio”.

“Esta trajetória confere-lhe o conhecimento para liderar esta nova área Cliente, garantindo que a satisfação e a excelência no serviço se tornem o foco central da estratégia da empresa“, refere-se em nota de imprensa.