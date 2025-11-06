Lucros da Euronext recuam 6% para 149,7 milhões no 3.º trimestre. Empresa avança com recompra de ações de 250 milhões

O grupo Euronext, líder dos mercados de capitais europeus e responsável pela gestão da Bolsa de Lisboa, encerrou o terceiro trimestre do ano com lucros de 149,7 milhões de euros, menos 6% que os 159,5 milhões reportados um ano antes. Já as receitas e outros rendimentos cresceram 10,6% para 438,1 milhões de euros, impulsionadas pela estratégia de aquisições do grupo, anunciou a empresa em comunicado. A empresa vai avançar com um programa de recompra de ações de 250 milhões de euros.

A empresa destaca que, devido ao calendário de pagamento de dividendos, a Euronext recebeu 23,4 milhões de euros de resultados “provenientes de investimentos em participações no 3.º trimestre de 2024, mas não recebeu nenhum montante no 3.º trimestre de 2025 (o dividendo foi recebido no 2.º trimestre deste ano)”.

“No terceiro trimestre de 2025, a Euronext registou uma receita e rendimento sólidos de 438,1 milhões de euros, impulsionados pelo crescimento orgânico e por aquisições. Este foi o sexto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos nas receitas“, refere Stéphane Boujnah, CEO da Euronext, citado em comunicado.

O líder do grupo, que gere a bolsa de Lisboa e tem no centro tecnológico do Porto uma das principais apostas estratégicas do grupo, acrescenta que, ao longo do trimestre, a empresa continuou “a investir no crescimento, mantendo uma disciplina rigorosa nos custos recorrentes”.

O EBITDA ajustado atingiu perto de 280 milhões no terceiro trimestre de 2025, o que representa um aumento 12,6% face ao mesmo período de 2024, adianta a empresa em comunicado.

As receitas dos serviços de titularização aumentaram 6% para 77,3 milhões, “impulsionadas por um crescimento de dois dígitos nas receitas de custódia e liquidação, sustentado por um crescimento consistente dos ativos sob custódia, atividade de liquidação resiliente e um forte crescimento dos serviços de valor acrescentado”, refere o mesmo comunicado.

Já as receitas de soluções de mercado de capitais e de dados aumentaram perto de 14% para 168,4 milhões de euros, impulsionadas pela primeira contribuição trimestral completa da Admincontrol e pela continuação do crescimento nas Soluções Avançadas de Dados.

O CEO da Euronext nota ainda que “todas as equipas da Euronext estão totalmente empenhadas em alcançar os objetivos do plano estratégico Innovate for Growth 2027, e as interações com todos os nossos clientes e parceiros continuam a evoluir para concretizar essas metas. Lançámos o primeiro mercado europeu totalmente integrado para ETFs, proporcionando ganhos substanciais de eficiência e transparência em toda a cadeia de valor — incluindo emitentes, market makers, distribuidores, custodiante e investidores finais”, explica.

Plano de recompra de ações avança a 18 de novembro

O grupo de bolsas anunciou ainda que vai lançar um plano de recompra de ações até um máximo de 250 milhões de euros, o equivalente a cerca de 2% das ações, com início a 18 de novembro e até 31 de março de 2026.

“Este programa de recompra de ações é possibilitado pelo rápido processo de desalavancagem da Euronext. Demonstra a abordagem proativa da Euronext na gestão do capital e a forte confiança nas perspetivas de crescimento do Grupo”, explica o mesmo documento.