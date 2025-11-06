MFA Legal muda de instalações e passa a MFA Legal & Tech

A MFA Legal celebra o segundo aniversário, reposicionando-se como uma “boutique jurídica” com uma matriz digital e tecnológica. No dia em que comemora dois anos de atividade, transforma-se em “MFA Legal & Tech” – assumindo-se como um escritório com forte especialização em direito fiscal, penal, tecnologia, digital, cibersegurança e gestão do risco.

“Têm sido dois anos intensos e muito desafiantes com o objetivo de elevar o escritório a uma posição de destaque no mercado português”, refere Samuel Fernandes de Almeida, managing partner da MFA Legal & Tech. “Olhamos com satisfação para o caminho percorrido, mas com inquietude e a responsabilidade de fazer sempre mais e melhor, mantendo o foco em elevados padrões de exigência e excelência”. Samuel Fernandes de Almeida relembra: “Em dois anos triplicámos o nosso ‘headcount’ e integrámos o Jorge Silva Martins e a sua equipa – com a criação da área de Tecnologia, Regulatório e Digital. Tratou-se de um passo estratégico no posicionamento do escritório face à transformação tecnológica em curso”. E revela: “Temos tido a felicidade de atrair talento, apostando de forma sistemática na excelência e na inovação, o que se traduziu na obtenção de 3 prémios internacionais que atestam a qualidade dos nossos advogados e a excelência dos nossos serviços”. Para o advogado da MFA Legal & Tech, “o reconhecimento internacional traduz-se numa responsabilidade acrescida e num marco para um projeto com uma estratégia de inovação e transformação permanente. Mas não iremos ficar por aqui.”

O aniversário da MFA Legal & Tech fica igualmente marcado pela mudança de instalações para o Largo Jean Monnet, em Lisboa. “Era importante encontrar um espaço que acomodasse condignamente todos os colaboradores e que proporcionasse, a quem nos visita, um ambiente acolhedor e sofisticado, em linha com a cultura e valores do escritório”, sublinha o managing partner da MFA Legal & Tech.

E acrescenta: “A inovação e a tecnologia passam também a estar no centro da nossa comunicação institucional e relacionamento com nossos clientes e mercado”. Em parceria com a LEXSTREAM, a sociedade implementou uma plataforma digital de comunicação com AVATARES personalizados e criados por Inteligência Artificial. “Com este projeto, a MFA Legal & Tech dá um passo em frente na comunicação com os seus clientes e com o mercado, viabilizando a personalização de conteúdos através de avatares da sua própria equipa, tudo em ambiente interativo e com a possibilidade de participar em questionários ou agendar diretamente reuniões. Tudo isto em múltiplas línguas, com conteúdos gerados a partir de IA – seja uma newsletter jurídica ou um alerta sobre um tema de relevo para os nossos clientes”, explica Samuel Fernandes de Almeida. E remata: “Trata-se de uma iniciativa pioneira, e que espelha o nosso compromisso com a inovação, viabilizando a criação de pontes entre a tecnologia e o direito, fomentando a proximidade, a criação de valor e a diferenciação do nosso projeto”.