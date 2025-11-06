Novos helicópteros Black Hawk para a Força Aérea custam 32 milhões

Os quatro helicópteros Black Hawk para emergência médica que irão reforçar a Força Aérea no próximo ano têm um custo de cerca de 32 milhões de euros, adiantou o Ministério da Defesa ao ECO.

“Os quatro helicópteros “Black Hawk” vão ser adquiridos por aproximadamente 32 milhões de Euros, através dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ou seja, cerca de 8 milhões por cada unidade”, adianta fonte oficial do ministério da Defesa.

“Os aparelhos serão operados pela Força Aérea e ficarão disponíveis para, se necessário, reforço do serviço de emergência médica. A entrega formal a Portugal ocorrerá até agosto do próximo ano”, refere ainda a mesma fonte.

O reforço de equipamento para a Força Aérea foi anunciado na quarta-feira por Nuno Melo durante a audição conjunta da Comissão de Defesa e da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública do Orçamento de Estado de 2026.

A compra será financiada pelo PRR, após a reprogramação da ‘bazuca’ entregue em Bruxelas. Na sequência da retirada do financiamento do Hospital Oriental de Lisboa do PRR foi necessário encontrar novos investimentos na área da saúde nomeadamente a “aquisição de 4 helicópteros médios para evacuação médica e emergência”, pode ler-se no documento.

No âmbito da renovação do equipamento dos três ramos das Forças Armadas, está previsto a substituição dos caças F-16 em fim de vida. Mas o processo, garantiu ontem o ministro, ainda não arrancou.