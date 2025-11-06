O valor da tradição impulsiona o boom da joalharia artesanal entre os compradores

O valor das joias artesanais e das pedras preciosas que perduram tem vindo a ser redefinido, e as grandes marcas de referência da alta joalharia em Espanha tomaram boa nota disso. Numa era marcada pela imediatismo, a nova geração de consumidores de luxo — liderada pelos millennials — valoriza a autenticidade, a rastreabilidade dos materiais e o propósito por trás das marcas que os fabricam. Já não se trata de acumular peças, mas de possuir objetos com significado.

É o que reflete o relatório «The State of Fashion Luxury 2025» da McKinsey & Company, que confirma que as novas gerações valorizam a transparência, a sustentabilidade e as experiências pessoais ligadas ao produto. Nesse contexto, a joalharia artesanal torna-se um símbolo do luxo consciente: peças únicas, criadas com técnica e sensibilidade, que dialogam com o tempo e com quem as usa.

Marcas como a RABAT, com uma longa tradição artesanal em Espanha, refletem essa transformação. Nas suas oficinas, cada gema natural é selecionada individualmente e trabalhada manualmente, respeitando a sua origem e personalidade. A proporção, a simetria e a qualidade do polimento – os pilares das chamadas 4 Cs (cor, clareza, corte e quilate) – continuam a ser o ponto de partida para revelar o brilho e a identidade de cada pedra.

Um reflexo disso é a sua coleção RABAT Diamonds, onde cada diamante natural cumpre as normas internacionais, como o Processo de Kimberley, um sistema que certifica que as gemas provêm de fontes legítimas e éticas. A partir daí, os mestres artesãos interpretam a pedra com precisão e sensibilidade, dando forma a peças únicas que combinam perfeição técnica e emoção.

Também no mundo da relojoaria, marcas como a Jaeger Le-Coultre partilham essa mesma filosofia: unir precisão técnica e trabalho artesanal para criar peças únicas. Cada relógio combina tradição suíça e design contemporâneo, lembrando que o verdadeiro luxo continua a residir nos detalhes e na habilidade de quem os cria.

Em ambos os casos, a excelência nasce do detalhe e da capacidade de converter técnica e emoção numa criação única. Ambas representam uma mesma corrente: a de um luxo que valoriza o feito à mão, a excelência e a autenticidade.

Mais de 60% dos consumidores millennials afirmam que preferem investir em peças duráveis e com propósito, em vez de compras impulsivas, de acordo com o estudo da Bain & Company, Luxury Goods Worldwide Market Study 2024. As joias artesanais incorporam essa busca por permanência e autenticidade.

Responsabilidade, ética e herança

O aumento do consumo responsável também impulsiona o interesse por marcas que garantem a proveniência ética das gemas naturais e o uso de materiais reciclados ou rastreáveis. A sustentabilidade deixou de ser uma tendência para se tornar um critério de compra: 72% dos compradores de luxo com menos de 40 anos afirmam que só investem em marcas com práticas responsáveis (Deloitte Global Powers of Luxury Goods 2024).

Iniciativas como a do Responsible Jewellery Council (RJC), da qual fazem parte a RABAT, a Bulgari e outras joalharias de luxo, garantem padrões internacionais de responsabilidade social e ambiental em todo o processo de criação. Estas certificações dão forma a um luxo mais transparente, onde a beleza não é entendida sem compromisso. Para além dos selos, o que distingue uma joia artesanal é a sua capacidade de conservar valor e significado ao longo do tempo.