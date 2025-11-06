Recrutamento

Portuguesa Kwan abre 250 vagas de emprego com IA na mira

As posições destinam-se a integrar projetos tecnológicos em Portugal e em outros países europeus em áreas como 'backend', 'frontend', 'QA automation & quality engineering', 'devops & SRE', dados e IA.

A Kwan, consultora portuguesa especializada em outsourcing e nearshoring de perfis tecnológicos, anunciou esta quinta-feira a abertura de 250 vagas de emprego, desde a engenharia de software até à automação e dados.

As posições destinam-se a integrar projetos tecnológicos em Portugal e em outros países europeus, em clientes internacionais de setores como TI, banca, retalho e serviços digitais. As vagas são essencialmente nas áreas de backend, frontend, QA automation & quality engineering, devops & SRE e dados & IA.

“A nossa cultura é people first e de entrega real. Integramos pessoas em equipas onde podem crescer e fazer a diferença” diz o CEO da Kwan, citado em comunicado.

“O nosso papel é dar contexto, suporte e caminhos de evolução, para que cada consultor entregue com qualidade e para que as equipas do cliente fiquem mais fortes. Quando as pessoas crescem, os projetos florescem”, acrescenta Duarte Fernandes.

Equipa da KwanKwan

“O desafio das empresas não é ter IA, é entregar melhor com IA. É isso que fazemos: compor equipas onde a tecnologia, incluindo IA, eleva a produtividade e a qualidade sem criar fricção”, conclui o líder da empresa fundada em 2017 por Rui Pedro Alves.

A empresa que está a apostar na Inteligência Artificial (IA) para acelerar os resultados afirma que a missão passa por “ligar o talento certo aos projetos certos e acelerar roadmaps de produto e modernização tecnológica”. Para isso, “integra especialistas diretamente nas equipas dos clientes, utilizando IA para apoiar o trabalho diário desde o desenvolvimento e testes à análise e monitorização de sistemas”.

Em comunicado, a empresa explica que “opera com flexibilidade contratual, integração rápida em equipas existentes e acompanhamento próximo ao longo de cada projeto”. Os interessados podem submeter a sua candidatura online através do site da empresa.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Portuguesa Kwan abre 250 vagas de emprego com IA na mira

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Foundever abre 230 vagas de emprego até ao final do ano

Fátima Castro,

As novas posições servem para reforçar as equipas dos escritórios de Lisboa e Porto e direcionam-se ao apoio ao cliente em língua portuguesa.