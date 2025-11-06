Portuguesa Kwan abre 250 vagas de emprego com IA na mira
As posições destinam-se a integrar projetos tecnológicos em Portugal e em outros países europeus em áreas como 'backend', 'frontend', 'QA automation & quality engineering', 'devops & SRE', dados e IA.
A Kwan, consultora portuguesa especializada em outsourcing e nearshoring de perfis tecnológicos, anunciou esta quinta-feira a abertura de 250 vagas de emprego, desde a engenharia de software até à automação e dados.
As posições destinam-se a integrar projetos tecnológicos em Portugal e em outros países europeus, em clientes internacionais de setores como TI, banca, retalho e serviços digitais. As vagas são essencialmente nas áreas de backend, frontend, QA automation & quality engineering, devops & SRE e dados & IA.
“A nossa cultura é people first e de entrega real. Integramos pessoas em equipas onde podem crescer e fazer a diferença” diz o CEO da Kwan, citado em comunicado.
“O nosso papel é dar contexto, suporte e caminhos de evolução, para que cada consultor entregue com qualidade e para que as equipas do cliente fiquem mais fortes. Quando as pessoas crescem, os projetos florescem”, acrescenta Duarte Fernandes.
“O desafio das empresas não é ter IA, é entregar melhor com IA. É isso que fazemos: compor equipas onde a tecnologia, incluindo IA, eleva a produtividade e a qualidade sem criar fricção”, conclui o líder da empresa fundada em 2017 por Rui Pedro Alves.
A empresa que está a apostar na Inteligência Artificial (IA) para acelerar os resultados afirma que a missão passa por “ligar o talento certo aos projetos certos e acelerar roadmaps de produto e modernização tecnológica”. Para isso, “integra especialistas diretamente nas equipas dos clientes, utilizando IA para apoiar o trabalho diário desde o desenvolvimento e testes à análise e monitorização de sistemas”.
Em comunicado, a empresa explica que “opera com flexibilidade contratual, integração rápida em equipas existentes e acompanhamento próximo ao longo de cada projeto”. Os interessados podem submeter a sua candidatura online através do site da empresa.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Portuguesa Kwan abre 250 vagas de emprego com IA na mira
{{ noCommentsLabel }}