Provedora de justiça europeia promove assessor próximo para secretário-geral

A provedora de justiça da União Europeia, Teresa Anjinho, promoveu o seu próprio chefe de gabinete ao cargo mais alto da sua administração, com um salário a rondar os 20 mil euros, avançou o Euractiv.

Há oito meses no cargo, a portuguesa informou a equipa através de um e-mail que ofereceu o cargo de secretário-geral a Lampros Papadias, advogado grego que é o seu chefe de gabinete. Anjinho presidiu a comissão de recrutamento e um porta-voz do provedor de justiça europeu garantiu que o júri escolheu o candidato com base no mérito.

Ainda assim, um funcionário do gabinete de Teresa Anjinho levantou dúvidas. “Tenho a certeza de que eles demonstrarão como respeitaram as regras relevantes, mas parece que fizemos algo que criticámos no passado“, disse, questionando como é que, com 450 milhões de pessoas na UE é o assessor mais próximo da provedora a pessoa mais qualificada para o cargo.

Lampros Papadias deverá assumir o cargo em 1 de janeiro de 2026.