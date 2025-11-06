PRR. IP recebeu mais de 350 milhões sobretudo para projetos rodoviários

A Infraestruturas de Portugal (IP) é o maior beneficiário público do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tendo recebido mais de 350 milhões de euros para investimentos, sobretudo, em projetos rodoviários, foi anunciado.

“A IP é o principal beneficiário público do PRR, com um montante de 354,8 milhões de euros de apoios recebidos da União Europeia, correspondentes a 64% do total de financiamento aprovado para os quatro contratos assinados”, indicou, em comunicado. Do total, 340,3 milhões de euros dizem respeito a projetos rodoviários, o que representa 74% do valor contratado.

Segundo a mesma nota, das 25 empreitadas contratadas, no âmbito da componente sete (infraestruturas) do plano, 12 já estão concluídas. A empresa destacou os investimentos com implementação “desde Vinhais a Olhão, desde Santiago do Cacém a Campo Maior, sem descurar o interior do país, como a Pampilhosa da Serra”.

Entre as intervenções incluem-se melhorias nas áreas de acolhimento empresarial, o reforço das ligações transfronteiriças, a conclusão das ligações rodoviárias em falta e o aumento de capacidade da rede”. Já no que se refere à ferrovia, a IP evidenciou a empreitada de conceção e construção associada à digitalização do transporte ferroviário, que se encontra em execução.

“Hoje temos uma execução exemplar, com obras concluídas e novas empreitadas em curso nas áreas rodoviária e ferroviária. Estes investimentos estão espalhados por todo o país, do Norte ao Sul, do Litoral ao Interior, e são direcionados às populações, empresas e territórios”, afirmou, citado na mesma nota, o presidente da IP, Miguel Cruz.

O Governo português entregou na sexta-feira à Comissão Europeia a revisão final do plano. O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico. Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.