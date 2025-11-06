Sabseg vai aconselhar seguros aos trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil

A corretora de seguros Sabseg estabeleceu um novo protocolo com o SinFAP – Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil, com o objetivo de disponibilizar condições exclusivas de seguros e benefícios personalizados aos seus associados.

Com este acordo, os associados do SinFAP, agregados em 1.200 empresas diferentes, passam a ter acesso “a soluções de seguros adaptadas às suas necessidades profissionais e pessoais, beneficiando de condições preferenciais e de um acompanhamento especializado por parte da equipa da Sabseg”, refere a corretora.

O Sinfap conta com diversos profissionais de atividades diferentes como sapadores Florestais, Vigilantes da Natureza; Guardas Florestais da GNR, Trabalhadores do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e Sapadores Bombeiros Florestais. Está ainda a procurar cativar trabalhadores das divisões de ambiente, técnicos do gabinete técnico florestal dos municípios (GTF), trabalhadores da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), das Comissões de Desenvolvimento Regional (CCDR’s), trabalhadores da Afocelca e outros ligados ao setor.

Segundo a Sabseg, este protocolo insere-se na estratégia que visa aproximar-se de organizações setoriais e reforçar a sua presença junto dos profissionais que desempenham funções essenciais para o país: “Somos um parceiro de confiança para muitas instituições e, agora, pretendemos sê-lo também para os profissionais representados pelo SinFAP, oferecendo soluções que acrescentem valor e segurança às suas vidas”, comentou Miguel Machado, presidente e CEO da Sabseg.