Sete concelhos vão ter cortes de eletricidade no domingo. Veja quais

A E-Redes esclareceu esta quinta-feira que os “cortes programados” de eletricidade que vão ocorrer domingo em zonas dos municípios de Lisboa, Oeiras, Sintra, Tomar, Faro, Lagos e Olhão, devido a trabalhos na rede de distribuição, são situações “regulares” de manutenção.

“Não é nada fora do contexto de normalidade”, disse à Lusa fonte da operadora E-Redes, acrescentando que “todos os domingos acontecem este tipo de trabalhos”. Ainda segundo a mesma fonte, os locais onde ocorrem “os cortes programados” devido a “trabalhos de manutenção” são sempre comunicados previamente no site da empresa.

No domingo, os cortes irão afetar algumas zonas dos concelhos de Lisboa, Oeiras, Sintra (no distrito de Lisboa), Tomar (distrito de Santarém), Faro, Lagos e Olhão (distrito de Faro), entre as 05:00 e as 11:00. Numa nota publicada na sua página da Internet, a E-Redes explica que são “interrupções programadas, previamente agendadas”, com o objetivo de “garantir a qualidade e a fiabilidade do serviço elétrico”.

“Manter a continuidade e qualidade do fornecimento de energia elétrica é a prioridade da E-Redes. Para tal, efetuamos trabalhos localizados na rede de distribuição, sendo necessário proceder à interrupção pontual da alimentação de energia elétrica aos clientes”, lê-se na nota.

Os municípios afetados este domingo são os de Lisboa, Oeiras e Sintra (no distrito de Lisboa), Tomar (distrito de Santarém) e Faro, Lagos e Olhão (distrito de Faro). No caso de Lisboa, será afetada a freguesia de Campolide, na Avenida Conselheiro Fernando de Sousa e na Rua Professor Sousa da Câmara, estando o corte programado para ocorrer entre as 05:00 e as 11:00.

Em Oeiras, a interrupção do fornecimento de eletricidade irá acontecer na União de Freguesias de Algés, Linda-A-Velha E Cruz Quebrada-Dafundo entre as 07:00 e as 11:00.

No concelho de Sintra, os trabalhos vão afetar a União das freguesias de São João das Lampas e Terrugem entre as 06:00 e as 11:00, enquanto no de Tomar serão afetadas as freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, entre as 06:00 e as 07:00.

No Algarve, estão previstos cortes nas freguesias de Montenegro (Faro), Quelfes (Olhão) e São Gonçalo de Lagos (Lagos), entre as 07:00 e as 11:00.

“Nestas interrupções são realizadas manobras, trabalhos de ligação, reparação ou conservação de infraestruturas de rede, sempre que estiverem esgotadas todas as possibilidades de alimentação alternativa a partir de instalações existentes”, indica a E-Redes na nota divulgada.

Ainda segundo a operadora, “estas interrupções servem, igualmente, para corrigir situações que podem gerar insegurança da rede elétrica e/ou prevenção de avarias”. Os consumidores podem consultar os locais e horários das interrupções através da ligação https://www.e-redes.pt/pt-pt/o-que-fazemos/qualidade-de-servico/consulte-interrupcoes-agendadas.