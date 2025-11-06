Startup Portugal leva 115 startups no Road 2 Web Summit

Mais de 100 startups participam este ano em mais uma edição do Road 2 Web Summit, elevando para mais de mil o número de startups apoiadas desde 2016 pela Startup Portugal para participar na cimeira tecnológica, com arranque previsto no próximo dia 10. Estas 115 startups já levantaram no seu conjunto cerca de 40 milhões de euros.

“O Road 2 Web Summit é mais do que um programa de apoio, é um ponto de partida para muitas histórias de sucesso. A evolução das startups portuguesas nos últimos anos mostra que o nosso ecossistema continua a ganhar escala, talento e reconhecimento internacional, afirmando-se como um dos mais dinâmicos e inovadores da Europa. É um orgulho ver o potencial das empresas nacionais a transformar-se em impacto real, dentro e fora de Portugal”, diz Alexandre Santos, presidente da Startup Portugal, citado em comunicado.

Inteligência Artificial, Healthtech e Cleantech lideram entre os setores com maior representação na comitiva deste ano, mas também ganham força empresas ligadas à Proptech, Fintech, Logística e Hardware & IoT. Lisboa e Porto representam menos de metade das startups selecionadas, com destaque para Coimbra (11), Braga (7), Leiria (3), Guimarães (3) e Covilhã (3).

“A cada edição vemos o ecossistema português de startups evoluir através do Road 2 Web Summit. O que mais nos impressiona não é apenas o número de startups participantes, mas de onde elas vêm. Estamos a ver empresas a surgir em Coimbra, Braga, Leiria, Guimarães, Covilhã e em várias outras regiões do país. Estamos entusiasmados por ver estes fundadores apresentarem as suas empresas e ideias ao mundo no Web Summit, conectando-se com investidores, talento e parceiros numa plataforma global, criando relações que podem transformar os seus negócios”, refere Artur Pereira, Web Summit country manager para Portugal e Brasil, citado em comunicado.

As startups selecionadas participaram em duas sessões de bootcamps, em Lisboa e no Porto, na cimeira vão ainda competir por dois prémios: a Startup mais promissora (15 mil euros) e a startup com melhor desempenho nos bootcamps e na conferência (5 mil euros). Em 2024, a Framedrop.ai e Deeploy foram as vencedoras.