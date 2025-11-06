Startup portuguesa lança sistema de IA que poupa tempo aos advogados

A startup portuguesa de legaltech ByTheLaw desenvolveu uma solução de inteligência artificial para o setor da advocacia a partir da realidade da Sérvulo & Associados. O sistema organiza automaticamente todo o conhecimento jurídico interno, de pareceres a contratos e minutas, “permitindo aos profissionais encontrar informação fiável em segundos e libertando tempo para tarefas de maior valor”.

“O sistema nasceu de oito meses de trabalho imersivo na Sérvulo & Associados, durante os quais a equipa da ByTheLaw identificou a desorganização e dispersão da informação jurídica como um dos principais estrangulamentos da atividade. O resultado é o primeiro sistema autónomo de gestão de conhecimento jurídico suportado por IA, capaz de transformar um passivo de informação fragmentada num ativo estruturado e pesquisável”, referem em comunicado.

Com esta nova ferramenta, a startup garante que os advogados pouparão cerca de 63 horas por utilizador por ano. “Os advogados não precisam de mais um motor de busca; precisam de uma base de conhecimento em que possam confiar. A IA generativa só é útil se for alimentada com dados de qualidade”, refere o CEO da ByTheLaw André Dionísio.

O projeto conta já com 1.100 utilizadores ativos, tendo como clientes a Sérvulo & Associados, a P&A Legal, além de um piloto a decorrer com a CMS. Na Administração Pública, está já em utilização pela Câmara Municipal de Coimbra e a ser avaliado pelo Governo Regional da Madeira.