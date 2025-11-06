BRANDS' ECO “The Voices of Industry” junta líderes para debater transformação digital na indústria
A 19 de novembro, na Casa da Música, no Porto, o Industry Club reúne empresas e especialistas para discutir o futuro digital do setor e distinguir casos exemplares de inovação.
O Industry Club – uma aliança que junta a NOS, a COTEC Portugal, o INESC TEC, o Kaizen Institute e a Porto Business School – vai reunir e premiar alguns dos principais líderes e empresas da indústria nacional, “The Voices of Industry Conference”, um encontro que acontece a 19 de novembro, na Casa da Música, no Porto, e vai debater o futuro do setor num contexto de transformação digital acelerada.
“Esta conferência é um ponto de encontro entre tecnologia, estratégia e liderança. Queremos inspirar e equipar as empresas portuguesas para enfrentarem os desafios da automação, da inteligência artificial e da digitalização e a prepararem-se para o futuro, através da partilha de experiências e melhores práticas”, afirma João Ricardo Moreira, administrador da NOS Comunicações.
O programa inclui uma mesa-redonda com líderes de grandes empresas industriais: José Pinho, Diretor da Ikea Industry; António Filipe, COO da Symington Family Estates; João Barros, CEO do Aquinos Group; e Gonçalo Neves, Diretor do Kaizen Institute, numa conversa moderada por Pedro Machado, Head of B2B New Business & Innovation da NOS.
A conferência contará também com uma keynote sobre inteligência artificial, pelo professor da PBS André Santana e encerrará com a entrega dos Prémios Industry Club, que distinguem casos exemplares de transformação digital na indústria portuguesa. Durante o certame, será também testado o projeto Smart Cabinet, a vending machine inteligente, que irá disponibilizar pipocas a todos os participantes.
Criado em 2024, o Industry Club é uma iniciativa conjunta da NOS, COTEC, INESC TEC, Kaizen Institute e Porto Business School, que tem como missão impulsionar a transformação digital e a competitividade da indústria portuguesa. A plataforma promove a partilha de boas práticas, formação e networking, aproximando líderes e decisores do setor industrial.
Programa
14h00 Check-in & Welcome Coffee
14h30 Mesa-Redonda – O Presente e Futuro do Chão de Fábrica Português
José Pinho, Diretor da Ikea Industry
António Filipe, COO da Symington Family Estates
João Barros, CEO da Aquinos Group
Gonçalo Neves, Director da Kaizen Institute
Moderação por Pedro Machado, Head of B2B New Business & Innovation da NOS
15h15 KeyNote Speaker – Do radical ao disruptivo: o que a IA muda no core da indústria
André Santana
15h45 Coffee Break & Networking
16h15 Histórias de Sucesso
Caso 1: Sumol + Compal
Caso 2: Amorim Cork
Caso 3: Bosch Car Multimedia
Caso 4: Sonae MC
17h15 Entrega de Prémios Industry Club
Casos destacáveis de transformação digital
17h30 Drinks & Networking
A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição aqui.
