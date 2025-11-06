“The Voices of Industry” junta líderes para debater transformação digital na indústria

O Industry Club – uma aliança que junta a NOS, a COTEC Portugal, o INESC TEC, o Kaizen Institute e a Porto Business School – vai reunir e premiar alguns dos principais líderes e empresas da indústria nacional, “The Voices of Industry Conference”, um encontro que acontece a 19 de novembro, na Casa da Música, no Porto, e vai debater o futuro do setor num contexto de transformação digital acelerada.

“Esta conferência é um ponto de encontro entre tecnologia, estratégia e liderança. Queremos inspirar e equipar as empresas portuguesas para enfrentarem os desafios da automação, da inteligência artificial e da digitalização e a prepararem-se para o futuro, através da partilha de experiências e melhores práticas”, afirma João Ricardo Moreira, administrador da NOS Comunicações.

O programa inclui uma mesa-redonda com líderes de grandes empresas industriais: José Pinho, Diretor da Ikea Industry; António Filipe, COO da Symington Family Estates; João Barros, CEO do Aquinos Group; e Gonçalo Neves, Diretor do Kaizen Institute, numa conversa moderada por Pedro Machado, Head of B2B New Business & Innovation da NOS.

A conferência contará também com uma keynote sobre inteligência artificial, pelo professor da PBS André Santana e encerrará com a entrega dos Prémios Industry Club, que distinguem casos exemplares de transformação digital na indústria portuguesa. Durante o certame, será também testado o projeto Smart Cabinet, a vending machine inteligente, que irá disponibilizar pipocas a todos os participantes.

Criado em 2024, o Industry Club é uma iniciativa conjunta da NOS, COTEC, INESC TEC, Kaizen Institute e Porto Business School, que tem como missão impulsionar a transformação digital e a competitividade da indústria portuguesa. A plataforma promove a partilha de boas práticas, formação e networking, aproximando líderes e decisores do setor industrial.

Programa

14h00 Check-in & Welcome Coffee

14h30 Mesa-Redonda – O Presente e Futuro do Chão de Fábrica Português

José Pinho, Diretor da Ikea Industry

António Filipe, COO da Symington Family Estates

João Barros, CEO da Aquinos Group

Gonçalo Neves, Director da Kaizen Institute

Moderação por Pedro Machado, Head of B2B New Business & Innovation da NOS

15h15 KeyNote Speaker – Do radical ao disruptivo: o que a IA muda no core da indústria

André Santana

15h45 Coffee Break & Networking

16h15 Histórias de Sucesso

Caso 1: Sumol + Compal

Caso 2: Amorim Cork

Caso 3: Bosch Car Multimedia

Caso 4: Sonae MC

17h15 Entrega de Prémios Industry Club

Casos destacáveis de transformação digital

17h30 Drinks & Networking

A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição aqui.