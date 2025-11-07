⛽ Gasóleo vai subir 1,5 cêntimos e a gasolina descer meio cêntimo

Na próxima semana, os combustíveis vão ter um comportamento diferente. O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá subir 1,5 cêntimos e a gasolina deverá descer meio cêntimo, de acordo com os dados do ACP.

Quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,599 euros por litro de gasóleo simples e 1,698 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Além disso, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta semana, o gasóleo subiu 4,2 cêntimos e a gasolina 1,7 cêntimos. É preciso recuar a 23 de junho para encontrar uma subida mais expressiva do diesel. O mercado apontava para uma subida de 4,5 cêntimos no gasóleo e de dois cêntimos da gasolina.

Os contratos futuros do brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a subir 0,86%, para 63,90 dólares por barril, mas caminham para a segunda semana consecutiva de perdas, superior a 1,5%, após três dias de quedas devido a preocupações com o excesso de oferta e a desaceleração da procura nos EUA.

“O mercado continua a ponderar um excedente crescente de petróleo num contexto macroeconómico misto”, diz o analista da SEB, Ole Hvalbye, citado pela Reuters. “Um aumento inesperado de 5,2 milhões de barris nos stocks dos EUA reacendeu os receios de excesso de oferta esta semana”, disse, por seu turno, o analista da IG Markets, Tony Sycamore.

Os stocks de crude dos EUA subiram mais do que o esperado devido ao aumento das importações e à redução da atividade de refinação, enquanto os stocks de gasolina e bebidas espirituosas diminuíram, segundo a Administração de Informação de Energia.

A preocupação com os efeitos da paralisação da Administração norte-americana mais longa da história dos EUA também pressionou os preços do petróleo. A Administração Trump ordenou a redução dos voos nos principais aeroportos devido à escassez de controladores de tráfego aéreo, enquanto os relatos do setor privado apontam para um mercado de trabalho americano mais fraco em outubro.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, a OPEP+, decidiram no domingo aumentar ligeiramente a produção em dezembro. No entanto, o grupo também suspendeu novos aumentos para o primeiro trimestre do próximo ano, para evitar um excesso de oferta.