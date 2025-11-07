5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira, dia em que o ECO realiza a Fábrica 2030 no Porto, haverá a audição da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, a propósito do Orçamento do Estado para 2026. Também o Eurostat vai divulgar o salário médio ajustado a tempo inteiro por funcionário referente a 2024 e a Anacom vai partilhar o balanço do 5G. Conheças estas e outras notícias que vão marcar o dia.

Audição da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Continuam as audições a propósito do Orçamento do Estado para 2026. Esta sexta-feira é a vez da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ser ouvida na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública às 9h00. Também o Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, será ouvido mais tarde, pelas 15h. O orçamento já foi aprovado na generalidade, com os votos favoráveis do PSD e CDS, estando o debate da especialidade marcado para o período compreendido entre 20 e 27 de novembro, data prevista para a votação final global do documento.

Eurostat divulga indicadores económicos

O Eurostat vai divulgar os dados de agosto referentes ao índice total de produção do mercado, o salário médio ajustado a tempo inteiro por funcionário referente a 2024 e as contas económicas da agricultura, de 2023 e 2024. Em 2023, o ordenado médio anual ajustado a tempo inteiro foi de cerca de 23 mil euros em Portugal no último ano.

Como evoluíram os custos de construção de habitação nova?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta sexta-feira o índice de custos de construção de habitação nova referentes a setembro. Em agosto, construir uma habitação nova era 3,8% mais caro do que no ano antes, no entanto face a julho do mesmo ano, o índice registou uma descida de nove décimas.

Anacom partilha balanço do 5G

Também o relatório do regulador das comunicações vai ser conhecido esta sexta-feira acerca do desenvolvimento do 5G em Portugal. De acordo com os dados divulgados acerca do segundo trimestre de 2025, anteriormente o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 5G ascendia a 14 445.

3.ª Conferência Anual de Pagamentos da ANIPE

Esta sexta-feira acontece também a 3ª edição da Conferência Anual de Pagamentos da Associação Nacional de Instituições de Pagamento e Moeda Eletrónica (ANIPE), que vai reunir líderes de opinião, peritos de mercado, reguladores, tutela e os principais ‘players’ do setor para debater o futuro do mercado de pagamentos.