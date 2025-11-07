Aguiar-Branco considera que é capaz de “haver candidatos a mais” nas presidenciais

O Presidente da Assembleia da República (PAR), José Pedro Aguiar-Branco, vai manter reserva sobre as presidenciais, mas considerada que “é capaz de haver candidatos” a mais para as eleições de janeiro.

“São muitas, não é? Doze? Acho que é capaz de haver candidatos a mais, de qualquer maneira espelham bem as diversas sensibilidades que existem na sociedade”, afirma José Pedro Aguiar-Branco, em entrevista à Renascença.

No entanto, o presidente da Assembleia da República considera que deve “manter um certo recato” relativamente à sua opção. “Sou muito institucionalista, como se sabe, portanto não sou capaz de me despir da minha função de presidente da Assembleia da República, que é muito exigente. Em relação às presidenciais devo manter essa reserva”, justifica.

Ainda assim, quando questionado sobre se será difícil existir um candidato de esquerda numa segunda volta das presidenciais, José Pedro Aguiar Branco atira: “De esquerda? Podemos sinalizar António Filipe, Catarina Martins, Jorge Pinto”. Quando questionado se António José Seguro não é de esquerda, o presidente da Assembleia da República refere apenas que “os candidatos têm tido muito cuidado para mostrarem que são expressão plural à esquerda e à direita”.

“É isso que tenho ouvido de Marques Mendes, António José Seguro, Gouveia e Melo, Cotrim de Figueiredo. Querem dar – e bem – uma expressão transversal e suprapartidária às suas candidaturas”, disse.