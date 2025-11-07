Candidatos presidenciais discutem o país. Siga aqui a conferência Fábrica 2030

Os portugueses vão escolher um novo presidente da República no próximo dia 18 de janeiro, mas já esta sexta-feira os cinco principais candidatos a chegar a Belém vão estar na conferência Fábrica 2030, promovida no âmbito do 9º aniversário do ECO, que decorre no auditório da Fundação de Serralves, a partir das 08h45.

O evento conta também com quatro talks: Portugal Competitivo: Produzir Mais, Crescer Melhor (com Óscar Afonso, Diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto), Capital para Crescer (com Gonçalo Regalado, CEO Banco de Fomento), A Inteligência Artificial e o Trabalho Inteligente (com Ricardo Valente, Professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e na Porto Business School) e Presidência e Liberdade: Do Gesto ao Veto (com Carlos Magno, Professor Universitário).