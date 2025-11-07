Direto Candidatos presidenciais discutem o país. Siga aqui a conferência Fábrica 2030
No âmbito do 9º aniversário, o ECO promove uma conferência para discutir o país. A pouco mais de dois meses das presidenciais, cinco candidatos participam no Fabrica2030, em Serralves, no Porto.
Os portugueses vão escolher um novo presidente da República no próximo dia 18 de janeiro, mas já esta sexta-feira os cinco principais candidatos a chegar a Belém vão estar na conferência Fábrica 2030, promovida no âmbito do 9º aniversário do ECO, que decorre no auditório da Fundação de Serralves, a partir das 08h45.
O evento conta também com quatro talks: Portugal Competitivo: Produzir Mais, Crescer Melhor (com Óscar Afonso, Diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto), Capital para Crescer (com Gonçalo Regalado, CEO Banco de Fomento), A Inteligência Artificial e o Trabalho Inteligente (com Ricardo Valente, Professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e na Porto Business School) e Presidência e Liberdade: Do Gesto ao Veto (com Carlos Magno, Professor Universitário).
