Católica no Porto faz ponte entre 67 empresas e alunos

A Universidade Católica Portuguesa no Porto promove a 12 e 13 de novembro mais uma edição da sua feira de emprego. Desta vez, fará a ponte entre os alunos e 67 empresas de vários setores, da banca à farmacêutica, passando pela informática e recursos humanos.

“Ao longo de quinze edições, o RUMO tem vindo a afirmar-se como um espaço de encontro entre os nossos estudantes, antigos alunos e o mundo profissional. Esta edição reforça o nosso compromisso em preparar os alunos para contextos de trabalho cada vez mais transversais e interdisciplinares, desafiando-os a integrar diferentes saberes e competências”, conta Isabel Braga da Cruz, pró-reitora da Universidade Católica Portuguesa para o campus Porto, citada em comunicado.

Ao longo dos dois dias já referidos, os estudantes das várias faculdades da Católica Porto vão tomar conhecimento de oportunidades de estágio e emprego, bem como beneficiar de vários momentos de networking promovidos pelas entidades presentes. “Os estudantes terão também sessões de preparação de currículo e abordagem às empresas“, é acrescentado, na nota enviada às redações.

Quanto às empresas que participarão, no dia 12 de novembro estarão em destaque a Adecco Recruitment, Amcor, Ascendi, BA Glass, Banco de Portugal, BPI, Brasmar, Câmara Municipal do Porto, Century21, Danone, Domus Social, EF Education First, Engel & Volkers, Exército Português, EY, FORVIA, Frulact, Fundação da Juventude, GKN Automotive, Grupo JAP, HB Fuller, Instituto Diplomático – Ministério dos Negócios Estrangeiros, Iskaypet, KPMG, Lactogal, LGG Advisors, NORS, Onegs Unipessoal Lda, Ordem dos Notários, Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde – Programa Incorpora, SBM Offshore, Sonae MC, Valor T (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa), Voltalia Portugal S.A., Wall Street English, e Worten.

Já no dia 13 de novembro, estarão em destaque organizações como a Amcor, Caixa Geral de Depósitos, Continental Mabor, Decskill – Tecnologias de Informação Lda., Deloitte, EB Consultores, Eurofirms / Claire Joster, Forvis Mazars, Good4life, Grupo Salvador Caetano, Hitachi Solutions Portugal, Hôma, Hotel Infante Sagres, Infineon Technologies, Inova+ – Innovation Services S.A., Instituto Diplomático – Ministério dos Negócios Estrangeiros, InterContinental Porto, Job Impulse, L’Oréal, LGG Advisors, Living Tours, Lusíadas Saúde, Optiwisers, Parfois, PwC, Randstad Portugal, Rangel Logistics Solutions, Ryan Portugal, Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde – Programa Incorpora, SBM Offshore, Schneider Electric Portugal, Sodexo, START Esposende, TekPrivacy, e The Fladgate Partnership.

No dia 18 de novembro, será realizada ainda uma edição especial focada na advocacia, isto é, um evento vocacionado para estudantes e antigos alunos de Direito.