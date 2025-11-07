China vai retomar exportações de chips da Nexperia, diz primeiro-ministro dos Países Baixos

Depois de a Bloomberg ter avançado esta manhã que o governo dos Países Baixos estava preparado para deixar cair o controlo da Nexperia, desde que a China retomasse a exportação de semicondutores, essenciais para o setor automóvel, o primeiro-ministro dos Países Baixos Dick Schoof afirmou que a China concordou em retomar as entregas de chips da Nexperia a partir das suas fábricas no país.

“Fomos informados pela China de que irão permitir a retoma do fornecimento a partir das fábricas chinesas da Nexperia”, disse Schoof, em entrevista citada pela Bloomberg, à margem da cimeira climática que decorre em Belém, no Brasil.

A retoma das exportações deverá ser o primeiro passo para os Países Baixos desistirem do controlo da Nexperia, da empresa chinesa Wingtech Technology Co., anulando a ordem ministerial que conferia ao Executivo neerlandês o poder de bloquear ou alterar decisões corporativas importantes da Nexperia.

As declarações do primeiro-ministro dos Países Baixos foram feitas após uma reunião com o chanceler alemão Friedrich Merz.

Schoof adiantou que esta “também é uma boa notícia para as fábricas automóveis alemãs”, afirmou. “Ainda não sabemos a que velocidade irão retomar as entregas, mas considero que é uma mensagem importante — e o chanceler [alemão], naturalmente, gostou da notícia, porque é algo relevante para a Alemanha”, reforçou.

A intervenção na Nexperia foi seguida por uma retaliação da China, que impôs restrições à exportação de componentes provenientes da unidade chinesa da Nexperia, deixando muitas empresas em dificuldades.

Em Portugal, a Bosch foi mesmo forçada a recorrer ao lay-off, enquanto a Autoeuropa admitiu “impactos de curto prazo”.