Conheça os finalistas do Ranking Nacional de Criatividade 2025 do CCP
O CCP divulgou a lista dos finalistas das 31 categorias do Ranking Nacional de Criatividade de 2025. Os vencedores são conhecidos a 28 de novembro.
O Clube da Criatividade de Portugal (CCP) revelou os cinco finalistas das 31 categorias do Ranking Nacional de Criatividade de 2025. A classificação é individual e tem por base os prémios atribuídos no 27º Festival CCP.
“Cada trabalho premiado reflete o talento dos profissionais que o criaram e que, além das agências ou trabalhos premiados, também merecem o devido destaque e reconhecimento“, refere a organização em comunicado.
Os resultados dos rankings são apurados através da atribuição de pontos aos profissionais inscritos nas fichas técnicas dos trabalhos premiados no concurso com ouro, prata, bronze e shortlist. Os prémios contam com o apoio dos auditores e consultores BDO, sublinha o CCP.
Os finalistas em cada uma das 31 categorias podem ser consultados aqui.
Os vencedores são anunciados no dia 28 de novembro, na festa de entrega de prémios aberta aos nomeados e sócios do Clube (com lotação limitada) e que decorre no espaço da antiga Confeitaria da Ajuda, em Alvalade, a partir das 21h.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.