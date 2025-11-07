Marketing

Conheça os finalistas do Ranking Nacional de Criatividade 2025 do CCP

 + M,

O CCP divulgou a lista dos finalistas das 31 categorias do Ranking Nacional de Criatividade de 2025. Os vencedores são conhecidos a 28 de novembro.

O Clube da Criatividade de Portugal (CCP) revelou os cinco finalistas das 31 categorias do Ranking Nacional de Criatividade de 2025. A classificação é individual e tem por base os prémios atribuídos no 27º Festival CCP.

Cada trabalho premiado reflete o talento dos profissionais que o criaram e que, além das agências ou trabalhos premiados, também merecem o devido destaque e reconhecimento“, refere a organização em comunicado.

Os resultados dos rankings são apurados através da atribuição de pontos aos profissionais inscritos nas fichas técnicas dos trabalhos premiados no concurso com ouro, prata, bronze e shortlist. Os prémios contam com o apoio dos auditores e consultores BDO, sublinha o CCP.

Os finalistas em cada uma das 31 categorias podem ser consultados aqui.

Os vencedores são anunciados no dia 28 de novembro, na festa de entrega de prémios aberta aos nomeados e sócios do Clube (com lotação limitada) e que decorre no espaço da antiga Confeitaria da Ajuda, em Alvalade, a partir das 21h.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Ideias +M
Uzina e Ikea vencem grande prémio do CCP

Uzina é a Melhor Agência do Ano e o troféu Melhor Anunciante é da Ikea. Save us from the USA, da Stream and Tough Guy para a Change The Ref, é o Grande Prémio para o Bem. Conheça todos os vencedores.

+ M,

Publicidade
Festival CCP com 388 trabalhos na shortlist

Os vencedores são revelados no dia 23 de maio, na 27º Gala de Entrega de Prémios CCP, que se realiza no espaço da antiga Fábrica do Pão, no Beato Innovation District, em Lisboa.

+ M,

Publicidade
Festival CCP com 843 Trabalhos a concurso

Com 251 trabalhos, Publicidade é a categoria que recolheu mais inscrições. Segue-se a de Design (193), Craft em Publicidade (160), Digital (134), Experiências de Marca (95) e Integração (10).

+ M,