Conheça os finalistas do Ranking Nacional de Criatividade 2025 do CCP

O CCP divulgou a lista dos finalistas das 31 categorias do Ranking Nacional de Criatividade de 2025. Os vencedores são conhecidos a 28 de novembro.

O Clube da Criatividade de Portugal (CCP) revelou os cinco finalistas das 31 categorias do Ranking Nacional de Criatividade de 2025. A classificação é individual e tem por base os prémios atribuídos no 27º Festival CCP.

“Cada trabalho premiado reflete o talento dos profissionais que o criaram e que, além das agências ou trabalhos premiados, também merecem o devido destaque e reconhecimento“, refere a organização em comunicado.

Os resultados dos rankings são apurados através da atribuição de pontos aos profissionais inscritos nas fichas técnicas dos trabalhos premiados no concurso com ouro, prata, bronze e shortlist. Os prémios contam com o apoio dos auditores e consultores BDO, sublinha o CCP.

Os finalistas em cada uma das 31 categorias podem ser consultados aqui.

Os vencedores são anunciados no dia 28 de novembro, na festa de entrega de prémios aberta aos nomeados e sócios do Clube (com lotação limitada) e que decorre no espaço da antiga Confeitaria da Ajuda, em Alvalade, a partir das 21h.