Banco CTT paga 3,75% para colocar 45 milhões de euros em dívida sénior preferencial

O banco CTT concluiu esta sexta-feira, a primeira colocação em dívida sénior preferencial, no valor de 45 milhões de euros. A emissão tem uma taxa de 3,75%, “maturidade de 3 anos” e “opção de reembolso antecipado no final do segundo ano”, indicam os CTT em comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A operação, classificada como um “sucesso”, é justificada com a necessidade de “financiar os requisitos MREL definidos para junho de 2026” do banco e, assim, permitir ao “Banco CTT sustentar o crescimento do seu negócio”.

“O rácio proforma MREL-RW a setembro de 2025, incluindo esta emissão de dívida sénior preferencial, é de 27,9%. Este valor representa um nível confortável face ao requisito mínimo futuro de 24,7%”, indica a nota enviada aos mercados.

A empresa adianta ainda que a emissão “foi totalmente subscrita por mais de 20 investidores institucionais” e teve uma procura duas vezes superior ao valor em cima da mesa. Os investidores institucionais representaram “mais de 40% da procura”, o que segundo os CTT mostra um “reconhecimento” pela “posição financeira, perfil de risco e estratégia do Banco CTT”.

A dívida foi subscrita por 51% de gestores de ativos, 31% por seguradoras e 18% por bancos. A liquidação está prevista para 17 de novembro de 2025. Na operação, o BBVA atuou como “sole lead manager” e a Vieira de Almeida como assessor jurídico.

Os CTT apresentaram esta semana os resultados dos primeiros nove meses do ano, com o lucro a subir 18,4%, para os 32,8 milhões de euros.