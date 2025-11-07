Custo de construir casa nova acelera para 4,8% em setembro. Peso da mão-de-obra continua a aumentar
Em setembro, construir uma habitação nova era 4,8% mais caro do que um ano antes. Um agravamento explicado em grande parte pela subida de 8,8% do custo da mão-de-obra.
Os custos de construção de habitação nova aumentaram 4,8% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado, estima o Instituto Nacional de Estatística (INE). Na variação em cadeia, o índice acelerou 1,1 pontos percentuais, depois de ter abrandado em agosto.
A subida deste indicador é influenciada maioritariamente pelo aumento do custo da mão-de-obra, que foi de 8,8% no nono mês do ano, acelerando 1,8 pontos percentuais face ao crescimento de 7,0% observado no mês precedente.
Já o preço dos materiais teve uma variação de 1,4% em setembro, após o acréscimo de 0,9% em agosto, de acordo com os dados oficiais divulgados esta sexta-feira.
Variação homóloga dos custos de construção de habitação nova
O custo da mão-de-obra contribuiu, assim, com 4,0 pontos percentuais (3,2 pontos percentuais em agosto) para a variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova, enquanto os materiais tiveram um contributo de 0,8 pontos percentuais (0,5 pontos no mês anterior).
Os vidros e espelhos, com uma subida de cerca de 30%, e o betão pronto, com um aumento de cerca de 5%, contribuíram positivamente para a variação agregada do preço no mês em análise.
Em sentido inverso, os betumes, os tubos de PVC e a chapa de aço macio e galvanizada, com quedas de cerca de 5%, tiveram uma influência negativa.
No que diz respeito à variação em cadeia dos custos de construção de habitação nova, a variação mensal do índice foi de 0,8% em setembro, 1,2 pontos percentuais acima do registado no mês anterior, sendo que o custo dos materiais e o da mão-de-obra subiram 0,2% e 1,5%, respetivamente.
