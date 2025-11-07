Atualidade

Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot sobe para 97 milhões de euros

  • ECO
  • 20:25

O jackpot desta sexta-feira é de 97 milhões de euros, depois de não terem sido registados vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

Com um primeiro prémio no valor de 97 milhões de euros, decorreu esta sexta-feira mais um sorteio do Euromilhões. O valor do jackpot subiu depois de não ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

Veja a chave vencedora do sorteio desta sexta-feira, 7 de novembro:

Números: 11, 21, 39, 40 e 43

Estrelas: 2 e 8

