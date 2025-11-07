Finanças Pessoais

Euribor sobe a três e a 12 meses e desce a seis meses

  • Lusa
  • 11:08

Taxas que servem de base para o cálculo da prestação da casa tiveram comportamentos diferentes esta sexta-feira: subiram nos prazos a três e 12 meses e caíram a seis meses.

As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, subiram a três e a 12 meses e desceu a seis meses em relação a quinta-feira.

  • A taxa Euribor a seis meses recuou hoje para 2,124%, menos 0,005 pontos do que na quinta-feira.
  • No prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou para 2,212%, mais 0,001 pontos do que na sessão anterior.
  • No mesmo sentido, a Euribor a três meses subiu para 2,009%, mais 0,011 pontos do que na quinta-feira.

Em 30 de outubro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou no final da reunião de 30 de outubro em Florença que a entidade se encontra “em boa posição” do ponto de vista da política monetária, mas que não é um lugar fixo.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 17 e 18 de dezembro em Frankfurt.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

