Saúde

Governo vai aumentar valor das horas extra pago aos médicos para compensar corte nos tarefeiros

  ECO
  9:32

Ministra da Saúde quer dar incentivos adicionais para quem fizer mais que o limite de 250 horas no SNS. Objetivo é "tornar menos assimétrico” o pagamento dentro e fora do SNS.

O Governo tem um “trunfo na manga” para compensar as novas regras (que incluem penalizações) que quer impor aos médicos tarefeiros. Face ao aperto das incompatibilidades — que, nas contas do Executivo, podem tirar entre 5% a 10% das disponibilidades –, a intenção passa por dar incentivos adicionais aos prestadores de serviços que trabalham no Serviço Nacional de Saúde (SNS), para que possam reforçar as horas extra.

Segundo avança o Expresso (acesso pago), embora ainda não estejam fechadas as negociações com o Ministério das Finanças, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, quer aprovar legislação, nas próximas semanas, que melhore as condições para quem fizer mais que o limite de 250 horas — desde que se comprometa para o horizonte de um ano, até ao final de 2026, para garantir estabilidade e previsibilidade, quer aos hospitais quer aos profissionais.

Na ideia do Governo, será uma “tabela atrativa” encarada como “um primeiro passo no caminho de tornar menos assimétrico” o pagamento dentro e fora do SNS. Será a maneira de a ministra tentar conquistar a disponibilidade dos profissionais e de garantir que as escalas não ficam por preencher, depois de se saber que mais de mil médicos prestadores de serviço estão a preparar uma paralisação das urgências do SNS, que poderá durar pelo menos três dias.

Médicos tarefeiros preparam paralisação das urgências do SNS

ECO,

Na origem do protesto estão os diplomas do Governo para “disciplinar” a contratação de médicos tarefeiros e reduzir o valor-hora a pagar. Médicos pretendem avançar assim que estes forem publicados.

1