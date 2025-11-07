Hoje nas notícias: Saúde, moradia de Luís Montenegro e OE2026

O Governo prepara um aumento do valor das horas extra pago aos profissionais do SNS para compensar os cortes nos médicos tarefeiros. A moradia que Luís Montenegro construiu em Espinho terá custado 637 mil euros, segundo revelou o gabinete do primeiro-ministro ao Expresso. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta sexta-feira.

Ministra da Saúde prepara aumento do valor das horas extra pagos aos médicos para compensar corte nos tarefeiros

O Ministério da Saúde está a preparar um trunfo para compensar a imposição de regras, incompatibilidades, obrigações e até penalizações aos médicos tarefeiros. Se as novas incompatibilidades apertam (podem tirar 5% a 10% das disponibilidades, segundo as contas do Executivo) e as tabelas de preços baixam, os tarefeiros podem sair, pelo que é preciso dar incentivos adicionais aos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde (SNS), para que possam reforçar as horas extra. As conversas com o Ministério das Finanças ainda não fecharam, mas a ministra Ana Paula Martins quer aprovar legislação, nas próximas semanas, que melhore as condições para quem fizer mais que o limite de 250 horas — desde que se comprometa para o horizonte de um ano, até ao final de 2026, para garantir estabilidade e previsibilidade, quer aos hospitais quer aos profissionais.

Primeiro-ministro revela ter gasto 637 mil euros a construir moradia

Luís Montenegro gastou 637.239,59 euros na construção da moradia de seis pisos em Espinho, que ocorreu entre 2016 e 2021. Este valor — revelado pelo gabinete do primeiro-ministro diretamente ao Expresso após ter sido confrontado com os montantes das faturas do empreiteiro da casa e do construtor que lhe forneceu o betão, a ABB — Alexandre Barbosa Borges, S.A. — inclui a demolição da ruína, sendo que a maior parte foi gasta entre 2017 e 2020. O valor total foi determinado a partir de um levantamento no site e-Fatura da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) feito pelo próprio Montenegro nas últimas semanas. “Não significa que o custo da casa tenha ficado exatamente neste valor ao cêntimo. Pode ter havido mais algumas faturas”, admite o gabinete.

Propostas de alteração dos partidos ao OE2026 já ultrapassam as mil

O prazo para os partidos entregarem propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) termina esta sexta-feira às 18 horas, mas já deram dado entrada no Parlamento 1.007 aditamentos. Este número está longe do recorde de 2.161 pedidos de alteração registado no ano passado, mas denota que o ritmo de entrada de aditamentos acelerou face ao final da primeira semana, quando os partidos tinham apresentado apenas 94. Segundo os dados disponíveis no site do Parlamento, o Chega foi o partido que mais propostas apresentou até esta altura (351), seguindo-se o PCP (259), o Livre (133) e o Bloco de Esquerda (129). No que diz respeito às áreas temáticas, o Orçamento e Finanças lidera o número de propostas de alteração apresentadas.

Lisboa entra no mercado das casas para os ultra ricos

Lisboa vai receber o projeto “Karl Lagerfeld Residences Lisboa”, que resulta de uma parceria entre a promotora imobiliária Overseas e a marca do estilista falecido em 2019, marcando a estreia da moda parisiense no cada vez mais competitivo mercado imobiliário de luxo português. O prédio vai situar-se entre a Rua Castilho e a Avenida da Liberdade, no centro da Rua Braamcamp, e será composto por apenas dez apartamentos de um ou dois pisos com áreas que começam nos 240 m2. Terá também um espaço comum de relaxamento no jardim, várias piscinas privadas e preços a partir dos 25 mil euros/m2. “A ideia é começarmos a construção no segundo semestre de 2026 e a conclusão durante o ano de 2028”, revela o CEO da Overseas, Pedro Vicente, adiantando também que serão “as casas mais caras de Lisboa” e que o projeto já tem o despacho favorável da autarquia liderada por Carlos Moedas.

Deputado do Chega Filipe Melo acusado de não pagar empréstimos de nove mil euros

O líder da concelhia de Barcelos do Chega, Joaquim Pinto do Vale, apresentou uma queixa junto do Tribunal Judicial da Comarca de Braga contra Filipe Melo, deputado do partido de André Ventura, acusando-o de lhe ter ficado a dever nove mil euros em empréstimos pessoais. Segundo o queixoso, Filipe Melo pediu-lhe dinheiro em três ocasiões distintas: a 11 de abril de 2023 (dois mil euros), a 25 de agosto de 2023 (2.500 euros) e em outubro de 2024 (outros 2.500 euros), o que perfaz um total de sete mil euros. Na mesma queixa, o deputado eleito por Braga é ainda acusado de ter recebido, a 28 de junho do ano passado, mais dois mil euros, por empréstimo, de uma mulher que trabalha como doméstica na residência de Joaquim Pinto do Vale. Filipe Melo terá justificado os pedidos de empréstimo “para fazer face a encargos assumidos ou a assumir, dadas as dificuldades económicas que atravessava”.

